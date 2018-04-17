Последний кусок асфальта уплывает из Волгограда! Вот видео
17 апреля 2018 г., 12:56
В Сеть выложили видеоролик, снятый на городской набережной российского Волгограда, с красноречивым названием «Асфальт уплывает из Волгограда».
Город, прославившийся на весь мир под своим старым названием Сталинград, в прошлом году был признан чуть ли не худшим российским городом-миллионником для жизни, заняв 37-е место из 38.
Горожане шутят, что дороги в городе не ремонтировали со времен Сталинградской битвы.
Комментаторы не обошли вниманием курьезный ролик: «Из чего делают наш асфальт, если он не тонет?», «Сверху должен сидеть поросенок Петр», «Перезимовал, можно плыть дальше».
Вот это эпическое видео: