вторник, 17 апреля 2018 г.
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Последний кусок асфальта уплывает из Волгограда! Вот видео

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

В Сеть выложили видеоролик, снятый на городской набережной российского Волгограда, с красноречивым названием «Асфальт уплывает из Волгограда».

Город, прославившийся на весь мир под своим старым названием Сталинград, в прошлом году был признан чуть ли не худшим российским городом-миллионником для жизни, заняв 37-е место из 38.

Горожане шутят, что дороги в городе не ремонтировали со времен Сталинградской битвы.

Комментаторы не обошли вниманием курьезный ролик: «Из чего делают наш асфальт, если он не тонет?», «Сверху должен сидеть поросенок Петр», «Перезимовал, можно плыть дальше».

Вот это эпическое видео:

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