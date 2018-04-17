Поправилась, а одежда все та же… Наряд телезвезды вызывал недоумение даже у фанатов
17 апреля 2018 г., 10:32
Звезда комедийного сериала «Американская семейка» Ариэль Уинтер была замечена в числе гостей фестиваля Coachella. Актриса отдыхала в компании друзей и своего молодого человека.
Однако, внимание папарацци привлекли не чувства, которые молодые люди активно демонстрировали на публике, а то, что набравшая в весе Ариэль, по всей видимости, не намерена корректировать свой гардероб под изменившиеся формы.
Снимки 20-летней актрисы в коротких шортах и топе удивили даже преданных поклонников.
Напомним, что в 2015 году Ариэль привлекла к себе довольно много негативного внимания, когда стало известно, что она, будучи еще 17-летней девушкой, сделала операцию по увеличению груди.
Так она выглядела в 2015 году: