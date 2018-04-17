вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Поправилась, а одежда все та же… Наряд телезвезды вызывал недоумение даже у фанатов

Поправилась, а одежда все та же… Наряд телезвезды вызывал недоумение даже у фанатов

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Звезда комедийного сериала «Американская семейка» Ариэль Уинтер была замечена в числе гостей фестиваля Coachella. Актриса отдыхала в компании друзей и своего молодого человека.

Однако, внимание папарацци привлекли не чувства, которые молодые люди активно демонстрировали на публике, а то, что набравшая в весе Ариэль, по всей видимости, не намерена корректировать свой гардероб под изменившиеся формы.

Снимки 20-летней актрисы в коротких шортах и топе удивили даже преданных поклонников.

Напомним, что в 2015 году Ариэль привлекла к себе довольно много негативного внимания, когда стало известно, что она, будучи еще 17-летней девушкой, сделала операцию по увеличению груди.

Так она выглядела в 2015 году:

ФОТО: Eric Charbonneau/AP

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