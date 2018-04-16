Как бабка: что случилось с внешностью Стеши Маликовой?

В феврале дочь популярного исполнителя Дмитрия Маликова Стефания справила 18-летие. А в конце января стало известно, что у юной красавицы появился брат. Видимо, навалившаяся ответственность повлияла на Стешу – она резко повзрослела. Отразилось это и на внешности девушки. Дочь певца стала одеваться не по возрасту, отметили поклонники.

На своей официальной странице в Instagram Маликова опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с возлюбленным на Красной площади. Стефания вышла на прогулку в классическом пальто песочного цвета, узких джинсах и туфлях на низком удобном каблуке. С собой она прихватила вместительную сумку известного бренда.

Фанаты расстроились из-за возрастного вида Маликовой: "Стеша как бабка, а парень как внук, ну ведь молодая красивая девчонка, зачем такой стиль одежды, классика я понимаю, но все равно она подходит женщинам лишь с определенного возраста. и Стеша явно еще до него не доросла", "Действительно тетка, умудренная жизнью", "он такой ребенок еще", "ага, он ребенок, а она бабка", "как-будто младший братик", "Он школу то хоть закончил?", "О боги!!! я думала что это мать его (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

A post shared by Stesha Malikova (@steshamalikova) on Apr 14, 2018 at 9:21am PDT