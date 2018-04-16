понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Прикройся! Бритни Спирс вышла в свет в очень откровенном платье ФОТО!

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В Лос-Анджелесе на днях прошла ежегодная церемония вручения наград GLAAD Media Awards за вклад в борьбу за права сексуальных меньшинств, передает Русский TVNET.

36-летняя поп-дива Бритни Спирс решила продемонстрировать публике результат своих упорных фитнес-тренировок, для чего выбрала весьма откровенный наряд, несколько напоминающий костюм фигуристки.

Стоит признать, что Бритни не везет со стилистами и большинство ее модных обазов на ковровых дорожках вызывают шквал критики. И тем не менее, мы считаем, она молодец - смотрите, какое натренированное тело!

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