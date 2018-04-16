К такому жизнь меня не готовила… Эта фотосессия живого Кена никого не оставит равнодушным!
16 апреля 2018 г., 15:30
34-летний британец Родриго Альвес, известный как «живой Кен», любит принимать участие в провокационных фотосессиях, таких как Femme The Man.
На снимках Альвес появляется в роли сексуальной куклы. Он позирует в эротичном костюме зайчика — символа журнала Playboy, а после перевоплощается в избитого трансгендера.
«Во время съемки мне нужно было забыть, что я мужчина, что я Родриго Альвес. Над моим образом работала команда из 15 человек, и благодаря им я чувствовал себя уверенно. Они прозвали меня Джессикой Альвес!» — поделился мужчина впечатлениями.
Напомним, чтобы добиться сходства с куклой Кеном, мужчина менял разрез глаз и форму лица,корректировал нос и объем губ, удалил четыре ребра и сделал искусственный пресс с помощью имплантов.