К такому жизнь меня не готовила… Эта фотосессия живого Кена никого не оставит равнодушным!

На снимках Альвес появляется в роли сексуальной куклы. Он позирует в эротичном костюме зайчика — символа журнала Playboy, а после перевоплощается в избитого трансгендера.

«Во время съемки мне нужно было забыть, что я мужчина, что я Родриго Альвес. Над моим образом работала команда из 15 человек, и благодаря им я чувствовал себя уверенно. Они прозвали меня Джессикой Альвес!» — поделился мужчина впечатлениями.