понедельник, 16 апреля 2018 г.
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  • К такому жизнь меня не готовила… Эта фотосессия живого Кена никого не оставит равнодушным!

К такому жизнь меня не готовила… Эта фотосессия живого Кена никого не оставит равнодушным!

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34-летний британец Родриго Альвес, известный как «живой Кен», любит принимать участие в провокационных фотосессиях, таких как Femme The Man.

На снимках Альвес появляется в роли сексуальной куклы. Он позирует в эротичном костюме зайчика — символа журнала Playboy, а после перевоплощается в избитого трансгендера.

ФОТО: THOMAS EVANS / CATERS NEWS/Caters News Agency

«Во время съемки мне нужно было забыть, что я мужчина, что я Родриго Альвес. Над моим образом работала команда из 15 человек, и благодаря им я чувствовал себя уверенно. Они прозвали меня Джессикой Альвес!» — поделился мужчина впечатлениями.

Напомним, чтобы добиться сходства с куклой Кеном, мужчина менял разрез глаз и форму лица,корректировал нос и объем губ, удалил четыре ребра и сделал искусственный пресс с помощью имплантов.

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