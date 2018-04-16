Оказывается, у куклы Барби все это время была фамилия! И многие не готовы с этим мириться...

ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

Американский праздник День братьев и сестер, который отмечали 10 апреля, раскрыл для множества людей тайну, которая, оказывается, особой тайной и не была. В поздравительном посте с официального аккаунта кукол Барби мимоходом упомянули фамилию самой куклы и её сестры. И это привело многих подписчиков в полнейшую растерянность.

Но нет, на самом деле культовую куклу не зовут Барби Долл, фамилия у нее совсем другая. Вот сам пост, который породил бурление в соцсетях.

«Сестры Робертс желают вам счастливого Дня братьев и сестер!», - написали в Twitter компании.

Получается, ее зовут Барби Робертс? О, если бы все было так просто! К счастью, в комментариях нашлась девушка, которая смогла все объяснить.

«У меня в детстве была книжка про Барби, и ее полное имя — Барбара Миллисент Робертс. Лол, отличное имя для подростка», - пишет она в комментариях.

На самом деле у Барби всегда было такое длинное и, по мнению многих, слишком чопорное для детской игрушки имя. В 1959 году куклу придумала соосновательница компании Mattel Рут Хэндлер и назвала её в честь своей дочери Барбары, пишет indy100.

Изначально кукла плохо продавалась из-за скучного дизайна, но к середине 1960-х набрала популярность благодаря тому, что ее сделали более похожей на современных для той эпохи девушек.

В последующие годы Барби претерпела немало изменений — создатели старались всегда поддерживать актуальность ее образа. Иногда это приводило к сомнительным результатам. Например, Барби успела побывать троллем.