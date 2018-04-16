Ученые призывают отказаться от туалетной бумаги

Зарубежные исследователи регулярно удивляют общественность сенсационными открытиями. Недавно эксперты заявили, что туалетная бумага на самом деле негигиенична и вообще опасна для здоровья человека. Все потому, что это изделие не до конца удаляет остатки загрязнений — напротив, оно только способствует распространению болезнетворных бактерий.

Медики сходятся во мнении, что лучше всего после похода в туалет использовать биде- Как сообщает британское издание The Sun со ссылкой на автора книги «Большая нужда» Роуз Джордж, от туалетной бумаги все же лучше отказаться. В противном случае есть риск нажить инфекции мочевыводящих путей или анальные трещины. Вместо этого эксперт рекомендует пользоваться биде или влажными салфетками для малышей.