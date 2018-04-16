понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Ученые призывают отказаться от туалетной бумаги

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ФОТО: Arne Trautmann/PantherMedia / Arne Trautmann

Туалетная бумага — предмет личной гигиены, без которого просто невозможно представить жизнь современного человека. Однако недавно западные эксперты в области медицины пришли к выводу, что именно это изделие негативно сказывается на нашем здоровье, пишет Woman.

Зарубежные исследователи регулярно удивляют общественность сенсационными открытиями. Недавно эксперты заявили, что туалетная бумага на самом деле негигиенична и вообще опасна для здоровья человека. Все потому, что это изделие не до конца удаляет остатки загрязнений — напротив, оно только способствует распространению болезнетворных бактерий.

Медики сходятся во мнении, что лучше всего после похода в туалет использовать биде- Как сообщает британское издание The Sun со ссылкой на автора книги «Большая нужда» Роуз Джордж, от туалетной бумаги все же лучше отказаться. В противном случае есть риск нажить инфекции мочевыводящих путей или анальные трещины. Вместо этого эксперт рекомендует пользоваться биде или влажными салфетками для малышей.

«Вы же ежедневно принимаете душ, а не просто протираетесь сухим полотенцем. Почему же вы тогда думаете, что сухая туалетная бумага способна очищать?» — аргументирует Джордж. Туалетная бумага может провоцировать возникновение геморроя и инфекций мочевыводящих путей Позицию женщины разделяет и гастроэнтеролог Парта Нанди. Доктор уверена, что использование биде вместо туалетной бумаги снижает риск развития геморроя, который иногда провоцируется слишком интенсивным трением. Естественно, биде есть далеко не во всех домах и общественных местах, поэтому врач рекомендует всегда иметь при себе влажные салфетки.  

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