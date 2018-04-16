Роналду признался, что до сих пор любит Ирину Шейк

Звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду до сих пор любит российскую супермодель Ирину Шейк, с которой встречался несколько лет. По данным издания The Sun, в этом футболист признался своим друзьям, пишет Life.
— Она та, которую я упустил, — цитирует издание слова футболиста, якобы произнесённые в компании друзей.
По заявлениям одного из приятелей Роналду, спортсмен жалеет о том, как закончились его отношения с Шейк, и всё ещё интересуется её жизнью. Португалец считает, что они расстались из-за того, что она хотела ребёнка. И, хотя сейчас у футболиста четверо детей, во время отношений с моделью он был сосредоточен на карьере. Роналду никогда не думал, что Шейк уйдёт от него, рассказал друг футболиста.
Сейчас Криштиану Роналду встречается с испанкой Джорджиной Родригес, которая в прошлом году родила ему дочь Алану Мартину.