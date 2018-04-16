Роналду признался, что до сих пор любит Ирину Шейк

По заявлениям одного из приятелей Роналду, спортсмен жалеет о том, как закончились его отношения с Шейк, и всё ещё интересуется её жизнью. Португалец считает, что они расстались из-за того, что она хотела ребёнка. И, хотя сейчас у футболиста четверо детей, во время отношений с моделью он был сосредоточен на карьере. Роналду никогда не думал, что Шейк уйдёт от него, рассказал друг футболиста.