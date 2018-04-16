понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Пикантная выходка Толкалиной возбудила поклонников СМОТРИ!

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Любовь Толкалина.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Актриса Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram необычное видео. Комментаторы назвали его эротической провокацией, пишет Дни.ру.

Артистку запечатлели на яхте недалеко от острова Капри. Толкалина стояла перед камерой в платье, нижняя часть которого сильно развевалась на ветру.

Пользователи Сети пришли в восторг от внешнего вида актрисы. "Ноги шикарные и вообще красавица (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – пишет один из комментаторов. "О!! Как красиво!Люба прекрасна!" – восхищается второй. "На Вас можно смотреть бесконечно,завораживает", – добавляет третий.

Ролик по-настоящему возбудил народ: никто не остался равнодушным. Видео посмотрели более 110 тысяч раз. 

Некоторые выразили мнение, что такой красивой быть просто нельзя. Впрочем, были и те, кто раскритиковал звезду. "Толкалина в своем репертуаре..позитив это отлично.,но..ноги уже не те показывать..ни к чему", – пишет недоброжелатель.

Судя по всему, Толкалина отправилась на длительный отпуск на Капри. Актриса с удовольствием делится фотографиями с элитного итальянского курорта.

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