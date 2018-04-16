Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения Смотрите видео!
16 апреля 2018 г., 11:18
Вчера, 15 апреля примадонна российской сцены Алла Пугачева отметила день рождения. Пожалуй, самое трогательное поздравление в свой 69-ый день рождения она получила от своих двойняшек - Лизы и Гарри.
Видео, в котором Гарри и Лиза поздравляют именинницу, разместил у себя на страничке в Instagram Максим Галкин, сопроводив его короткой подписью: «С днем рождения, любимая!»
Дочка и сын в видеоролике зачитывают поздравительное стихотворение: «Хорошо с такою мамой! Будь всегда счастливой самой!».