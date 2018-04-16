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70-летний Владимир Стеклов показал двухмесячную дочь (ФОТО)

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Владимир Стеклов

ФОТО: Konstantin Sednev

В этом году Владимир Стеклов отметил 70-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, недавно актер стал отцом в третий раз. На днях артист показал снимок дочери Арины.

Не так давно Владимир Стеклов стал многодетным отцом: у знаменитости и его 37-летней возлюбленной Ирины появилась на свет дочь, пишет Woman. Малышку назвали Ариной.

В эфире телепередачи «Звезды сошлись» народный артист России впервые показал снимок двухмесячной крохи и признался, что ее рождение стало лучшим подарком на юбилей. Актер поведал, что для Ирины Арина — первый и долгожданный ребенок.

ФОТО: Кадр из телепередачи

«Она счастлива, что не испугалась. Нас познакомили общие друзья, она сначала опешила, когда поняла — это такое «сватовство майора». Потом как-то пошло-поехало. Мы вместе уже два года. Когда узнал, что Ира беременна, был в таком шоке, что ушел спать на кухню. А теперь понимаю, стать отцом в 70 лет — не страшно! Думаю, может попробовать еще разок», — поделился Стеклов.

Владимир Александрович также, не стесняясь, рассказал, что дочь была зачата естественным путем. Старшие дети артиста обрадовались новости о появлении на свет нового члена семьи. Стеклов заявил, что вскоре собирается жениться на Ирине, которая раньше работала финансистом и жила в Иркутске.

«После того, как Ира родила Арину, я сказал себе — все, теперь женись! Пока Ира носит девичью фамилию. Предложение я уже сделал, правда, кольцо не купил. Сказал ей: ''Выберешь сама, так сказать, в разумных пределах''», — рассказал актер.

Невеста народного артиста России призналась, что ее избранник с легкостью управляется с крохой. По словам Ирины, Владимир Александрович не боится трудностей, сопряженных с воспитанием дочери.  

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