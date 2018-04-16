Победитель «Евровидения» Кончита Вурст рассказала о заражении ВИЧ
16 апреля 2018 г., 10:28
Артист решил предать огласке свой положительный ВИЧ-статус.
Победитель песенного конкурса «Евровидение-2014» австрийский певец Том Нойвирт, известный по своему образу бородатой женщины Кончиты Вурст, рассказал о том, что страдает ВИЧ.
О своем заражении артист узнал много лет назад, но теперь он решил предать этот факт огласке. По словам Томаса Вирта, его бывший супруг угрожает ему тем, что расскажет о вирусе общественности.
«Я никому не позволю пугать меня и оказывать таким образом влияниена мою жизнь», - отметил исполнитель в своем Instagram.
Сведения о положительном ВИЧ-статусе Кончиты Вурст подтвердил агент артиста Рене Берто, передает TopNews.