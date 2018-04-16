Победитель «Евровидения» Кончита Вурст рассказала о заражении ВИЧ

Победитель песенного конкурса «Евровидение-2014» австрийский певец Том Нойвирт, известный по своему образу бородатой женщины Кончиты Вурст, рассказал о том, что страдает ВИЧ.

О своем заражении артист узнал много лет назад, но теперь он решил предать этот факт огласке. По словам Томаса Вирта, его бывший супруг угрожает ему тем, что расскажет о вирусе общественности.