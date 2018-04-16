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Победитель «Евровидения» Кончита Вурст рассказала о заражении ВИЧ

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бородатая Кончита Вурст

ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS

Артист решил предать огласке свой положительный ВИЧ-статус.

Победитель песенного конкурса «Евровидение-2014» австрийский певец Том Нойвирт, известный по своему образу бородатой женщины Кончиты Вурст, рассказал о том, что страдает ВИЧ.

О своем заражении артист узнал много лет назад, но теперь он решил предать этот факт огласке. По словам Томаса Вирта, его бывший супруг угрожает ему тем, что расскажет о вирусе общественности.

ФОТО: Ronald Zak/AP

«Я никому не позволю пугать меня и оказывать таким образом влияниена мою жизнь», - отметил исполнитель в своем Instagram.

Сведения о положительном ВИЧ-статусе Кончиты Вурст подтвердил агент артиста Рене Берто, передает TopNews.

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