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  • Галерея: шоу «Stand Up на ТНТ» в Таллинне собрало тех, кто любит посмеяться от души

Галерея: шоу «Stand Up на ТНТ» в Таллинне собрало тех, кто любит посмеяться от души Смотрите, кто там был!

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15 апреля в столичном концертном зале Alexela прошел большой сольный концерт участников одного из самых рейтинговых юмористических шоу телеканала ТНТ - Stand Up. 

В Таллинне комедийные актеры проекта – Стас Старовойтов, Слава Комиссаренко, Иван Абрамов, Нурлан Сабуров и Юлия Ахмедова - порадовали гостей концерта смешными монологами из своей гастрольной программы о повседневных вещах, не понаслышке знакомых каждому из нас.

Российские юмористы собрали полный зал! Смотрите, кто пришел в воскреснье вечером на представление!

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