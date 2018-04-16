Галерея: шоу «Stand Up на ТНТ» в Таллинне собрало тех, кто любит посмеяться от души Смотрите, кто там был!
16 апреля 2018 г., 9:59
15 апреля в столичном концертном зале Alexela прошел большой сольный концерт участников одного из самых рейтинговых юмористических шоу телеканала ТНТ - Stand Up.
В Таллинне комедийные актеры проекта – Стас Старовойтов, Слава Комиссаренко, Иван Абрамов, Нурлан Сабуров и Юлия Ахмедова - порадовали гостей концерта смешными монологами из своей гастрольной программы о повседневных вещах, не понаслышке знакомых каждому из нас.
Российские юмористы собрали полный зал! Смотрите, кто пришел в воскреснье вечером на представление!