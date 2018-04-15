воскресенье, 15 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Исхудавший Добронравов вышел на сцену после инсульта

Исхудавший Добронравов вышел на сцену после инсульта

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Федор Добронравов

ФОТО: Sergey Pyatakov/Sputnik

Знаменитый актер Федор Добронравов появился на сцене московского Театра сатиры. Артист заметно потерял в весе после госпитализации, но уже вернулся к работе, пишет Дни.ру.

Добронравов был участником спектакля "Где мы?". Премьеру долго откладывали из-за резкого ухудшения здоровья артиста.

В итоге первое выступление состоялось только 14 апреля, после того, как Добронравов вышел из больницы. Судя по всему, актер чувствует себя хорошо. Многие зрители заметили, что артист сильно похудел.

Встречали Добронравова на сцене громкими овациями. Не меньше зрителей были рады возвращению актера его коллеги.

Об участии Добронравова в спектакле высказалась актриса, режиссер и сценарист Светлана Дружинина. Она заявила, что рада наконец видеть артиста здоровым, передает teleprogramma.pro.

Напомни, что знаменитому актеру стало плохо во время гастролей в Сергиевом посаде. У него случился инсульт.

Добронравова госпитализировали. Восстанавливался он в одной из столичных клиник. Артист быстро пошел на поправку, благодаря чему смог вернуться на сцену меньше, чем через месяц после инсульта.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ