Скан МРТ испугал родителей, показав, что в утробе находится что-то странное

Со снимка на будущих родителей смотрел словно пришелец из фильма "Марс атакует!".
Лаура Томас, которая находилась на 30-й неделе беременности, и её партнер Мэтью Тэнсли были в шоке, когда увидели на МРТ своего будущего ребёнка. На снимке их нерождённый сын был похож на марсианина из фильма "Марс атакует!" Тима Бертона, сообщает The Sun.
Впрочем, это нисколько не напугало будущих родителей, а лишь рассмешило, ведь малыш оказался совершенно здоровым. Дело в том, что врачи заподозрили, что у мальчика может быть избыток жидкости в мозге, но сканирование показало, что все в порядке.
Лукас родился в апреле прошлого года, но 25-летняя Лаура поделилась снимком только сейчас. Девушка боялась, что у ребёнка могут проявиться какие-либо болезни, из-за чего и получился такой страшный кадр, но, к счастью, всё обошлось.
«Врач предупредила меня, что изображения будут сильно отличаться от стандартного 2D-сканирования, но я не ожидала, что он будет выглядеть вот так. Сначала я, конечно, испугалась, но в итоге вышло очень смешно», - рассказала она.