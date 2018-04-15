Скан МРТ испугал родителей, показав, что в утробе находится что-то странное

Лаура Томас, которая находилась на 30-й неделе беременности, и её партнер Мэтью Тэнсли были в шоке, когда увидели на МРТ своего будущего ребёнка. На снимке их нерождённый сын был похож на марсианина из фильма "Марс атакует!" Тима Бертона, сообщает The Sun.

ФОТО: Mercury Press & Media/Caters News Agency

Впрочем, это нисколько не напугало будущих родителей, а лишь рассмешило, ведь малыш оказался совершенно здоровым. Дело в том, что врачи заподозрили, что у мальчика может быть избыток жидкости в мозге, но сканирование показало, что все в порядке.

ФОТО: Mercury Press & Media/Caters News Agency

Лукас родился в апреле прошлого года, но 25-летняя Лаура поделилась снимком только сейчас. Девушка боялась, что у ребёнка могут проявиться какие-либо болезни, из-за чего и получился такой страшный кадр, но, к счастью, всё обошлось.

ФОТО: Mercury Press & Media/Caters News Agency