воскресенье, 15 апреля 2018 г.
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Скан МРТ испугал родителей, показав, что в утробе находится что-то странное ФОТО!

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Со снимка на будущих родителей смотрел словно пришелец из фильма "Марс атакует!".

Лаура Томас, которая находилась на 30-й неделе беременности, и её партнер Мэтью Тэнсли были в шоке, когда увидели на МРТ своего будущего ребёнка. На снимке их нерождённый сын был похож на марсианина из фильма "Марс атакует!" Тима Бертона, сообщает The Sun.

ФОТО: Mercury Press & Media/Caters News Agency

Впрочем, это нисколько не напугало будущих родителей, а лишь рассмешило, ведь малыш оказался совершенно здоровым. Дело в том, что врачи заподозрили, что у мальчика может быть избыток жидкости в мозге, но сканирование показало, что все в порядке.

ФОТО: Mercury Press & Media/Caters News Agency

Лукас родился в апреле прошлого года, но 25-летняя Лаура поделилась снимком только сейчас. Девушка боялась, что у ребёнка могут проявиться какие-либо болезни, из-за чего и получился такой страшный кадр, но, к счастью, всё обошлось.

ФОТО: Mercury Press & Media/Caters News Agency

«Врач предупредила меня, что изображения будут сильно отличаться от стандартного 2D-сканирования, но я не ожидала, что он будет выглядеть вот так. Сначала я, конечно, испугалась, но в итоге вышло очень смешно», - рассказала она. 

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