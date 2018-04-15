Какую опасность несет внезапное головокружение посреди дня

Наверняка у каждого из нас хотя бы раз кружилась голова. Головокружение может быть вызвано элементарным переутомлением или резким подъемом из положения лежа. Но ощущение неустойчивости и потери равновесия также может быть симптомом проблем со здоровьем.
Если приступы головокружения беспокоят все чаще, то это повод обратить внимание на свое здоровье и обратиться за медпомощью. Причины, из-за которых голова идет кругом, могут быть вызваны внутренними и внешними факторами, в которых стоит разобраться, пишет Сегодня.
Почему возникает головокружение у здоровых людей
Головокружение или вертиго может быть спровоцировано каким- то единовременным фактором: перегревание на солнце, резкий подъем, долгое нахождение в неудобной позе и т.д. У людей курящих и часто пьющих алкоголь вериго может возникать довольно часто.
Также способствуют развитию головокружения сидячая работа, гормональные изменения (месячные, беременность климакс), стрессы и эмоциональное выгорание, диеты и голодание.
Частые простудные болезни и истощенный иммунитет, неконтролируемый или длительный прием лекарств тоже способствуют развитию головокружений. Плохая экологическая обстановка, пассивный образ жизни и отсутствие физических нагрузок, перенесенные ранее травмы, длительная работа за монитором, нерегулярное и неполноценное питание – вот далеко не полный список причин, способных вызывать вертиго у вполне здоровых людей.
О каких заболеваниях свидетельствует частое головокружение
К часто повторяющимся приступам головокружения может привести наличие ряда заболеваний. Так, вертиго является симптомом неврологических проблем, из-за которых поражаются нервные окончания и система мозгового кровообращения. Мигрени, опухоли, вестибулярные дисфункции, рассеянный склероз – эти серьезные патологии часто сопровождаются головокружением.
Также резкое головокружение часто возникает при инсульте, что требует немедленной госпитализации. Вертиго возникает при патологиях ЛОР органов – в частности, органов слуха, при сердечно-сосудистых болезнях (гипертонии, кардиомиопатии и т.д.), эндокринных нарушениях, заболеваниях позвоночника и т.д. Помимо головокружения человек может также ощущать:
• Раздвоение "картинки" изображения
• Тошноту вплоть до рвоты
• Общую слабость
• Потерю равновесия
• Звон в ушах, снижение слуха
• Тяжесть в голове, потемнение в глазах, излишнюю потливость.
Что делать при вертиго и как избежать головокружений
Если вы заметили все чаще повторяющиеся приступы вертиго, появились головные боли, упало зрение и т.д., важно пройти обследование головы и вестибулярного аппарата. Врач назначить общие анализы мочи и крови, возможно понадобится электрокардиограмма, энцефалограмма, компьютерная томография и т.д. если вертиго вызвано паталогией во внутренних органах и системах, которую невозможно диагностировать самостоятельно, самолечение вам не поможет, болезнь будет прогрессировать.
Если вас стали беспокоить головные боли, единичные приступы головокружения, то для начала попробуйте скорректировать свой образ жизни. Обратите внимание, насколько удобны ваши кровать, диван и матрац, подушка. Качественная мебель поможет избежать перегибов туловища, шейного и поясничного отделов позвоночника и тем самым предотвратить ущемление нервных корешков. Важно находить время для полноценного отдыха, выезда на природу, качественно питаться, бросить курить и регулировать количество выпиваемого алкоголя и т.д.