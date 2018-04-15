Видео: молодящаяся Пугачева ушла в отрыв

Как артистка умеет веселиться, показал известный исполнитель Михаил Гребенщиков. Он опубликовал у себя на странице в социальной сети Instagram необычную запись.

"Творческий процесс с @alla_orfey (Пугачевой – Прим. ред.) Завтра ДР – помню и дорожу каждым днём работы с человеком из Космоса (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – подписал ролик он. Видео начало набирать вирусную популярность в преддверии дня рождения певицы.

A post shared by Михаил Гребенщиков (@mikhail_grebenshchikov) on Apr 14, 2018 at 4:59am PDT

Комментаторы расхвалили Пугачеву. "На 69 и не выглядит ведь, молодуха! Нравится, что она и в таком возрасте умеет отрываться!" – пишет один из пользователей. "Крутышка! Ну просто,умочка!Так держать, ещё многие годы!" – добавляет другой.

При этом остается неизвестным, когда именно было записано видео. Судя по всему, публикацией зажигательного ролика Гребенщиков решил поздравить Пугачеву с днем рождения.