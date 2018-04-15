Красотки-близняшки из России ищут одного богатого мужчину на двоих

Совсем недавно Аделина и Алина похвастались тем, что сделали себе подарок и увеличили грудь. Теперь Инстаграм сестер притягивают к себе еще больше мужского внимания. «Всем огромное спасибо за поздравления, нам очень приятно, так много внимания», - подписали казанские близняшки первую фотографию с новыми формами.

A post shared by ADELYA | ALINA (@adelalinka_twins) on Apr 13, 2018 at 8:01am PDT

Как пишет Elu24, в их родном городе – Казани – их не устраивает размер достатка, поэтому девушки хотят перебраться в Москву. Как пишут СМИ, близняшки даже решили найти богатого мужчину, который стал бы обеспечивать их обеих.

A post shared by ADELYA | ALINA (@adelalinka_twins) on Apr 15, 2018 at 2:01am PDT

Казанские близняшки Фатхеевы – Алина и Аделина – стали популярными после съемок в клипе Амирана Сардарова, известного по блогу «Дневник хача». Видео вызвало широкий общественный резонанс, так как 21-летние девушки позировали с голыми ягодицами днем на Кремлевской набережной. Сами близняшки утверждают, что согласились принять участие в съемке спонтанно и не ожидали, что им задерут юбки при всех. Однако, судя по их странице в Инстаграме, демонстрировать свои отдельные части тела для близняшек – привычное дело.