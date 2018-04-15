Во время экскурсии по старинному замку туристы сняли призрак братьев-самоубийц

Приятели из Плимута случайно сфотографировали призрак во время посещения старинного замка Тотнес. Друзья уверены, что в их объектив попали братья, которые покончили с собой во время осады замка, сообщает Life со ссылкой на Mirror.
Необычный снимок был сделан рано утром в субботу, 7 апреля. Одна из девушек хотела сфотографировать живописный замок, но вместо этого запечатлела две призрачные фигуры на лошадях. Автор фото, 19-летняя Хлоя, поделился впечатлениями от встречи с привидениями в интервью изданию Plymouth Herald.
«Ребята не верили в призраков, да и я сама всегда скептически к ним относилась. Я не думала, что они существуют, пока не увидела их своими глазами», - призналась Хлоя.
Хлоя убеждена, что ей удалось запечатлеть легендарных защитников Тотнеса: согласно легенде, братья-рыцари защищали осаждённую крепость, а когда оборона пала, покончили с собой, чтобы не попасть в руки врагам. Кроме того, девушка рекомендует туристам быть осторожнее во время экскурсии по старинному замку.
«Ходите вместе с группой и избегайте оставаться в одиночестве. Многие из тех, кто побывал в замке, жалуются, что у них остались царапины и синяки», - говорит Хлоя.