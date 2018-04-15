Во время экскурсии по старинному замку туристы сняли призрак братьев-самоубийц

Необычный снимок был сделан рано утром в субботу, 7 апреля. Одна из девушек хотела сфотографировать живописный замок, но вместо этого запечатлела две призрачные фигуры на лошадях. Автор фото, 19-летняя Хлоя, поделился впечатлениями от встречи с привидениями в интервью изданию Plymouth Herald.

«Ребята не верили в призраков, да и я сама всегда скептически к ним относилась. Я не думала, что они существуют, пока не увидела их своими глазами», - призналась Хлоя.

Хлоя убеждена, что ей удалось запечатлеть легендарных защитников Тотнеса: согласно легенде, братья-рыцари защищали осаждённую крепость, а когда оборона пала, покончили с собой, чтобы не попасть в руки врагам. Кроме того, девушка рекомендует туристам быть осторожнее во время экскурсии по старинному замку.

ФОТО: Chloe Armstrong / SWNS.com/Chloe Armstrong / SWNS.com