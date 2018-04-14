Сексуальная? Бесспорно! Но фото этой красотки таят один секрет…

14 апреля 2018 г., 16:54
Модель-трансгендер Лейна Блум собирается стать "ангелом" Victoria's Secret. Она не привыкла отступать и намерена разрушить гендерные стереотипы, пишет Лайф.
Модель и танцовщица из Нью-Йорка Лейна Блум родилась мальчиком...
Дискомфорт в мужском теле она начала ощущать уже в более осознанном возрасте и тогда решилась на операцию по смене пола.
После кардинальных перемен она почувствовала себя свободной.
Она стала трансгендерной активисткой и не стеснялась говорить об этом.
Блум стала моделью и попала на обложку популярного журнала CNDY Magazine. А потом появилась в журнале Vogue India. После таких успехов Лейна решила стать частью команды Victoria's Secret.