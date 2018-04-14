суббота, 14 апреля 2018 г.
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Сексуальная? Бесспорно! Но фото этой красотки таят один секрет…

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ФОТО: Скриншот с видео в Instagram

Модель-трансгендер Лейна Блум собирается стать "ангелом" Victoria's Secret. Она не привыкла отступать и намерена разрушить гендерные стереотипы, пишет Лайф.

Модель и танцовщица из Нью-Йорка Лейна Блум родилась мальчиком...

 

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Дискомфорт в мужском теле она начала ощущать уже в более осознанном возрасте и тогда решилась на операцию по смене пола.

 

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После кардинальных перемен она почувствовала себя свободной.

 

A post shared by Leyna Bloom (@leynabloom) on

Она стала трансгендерной активисткой и не стеснялась говорить об этом.

 

A post shared by Leyna Bloom (@leynabloom) on

Блум стала моделью и попала на обложку популярного журнала CNDY Magazine. А потом появилась в журнале Vogue India. После таких успехов Лейна решила стать частью команды Victoria's Secret.

 

A post shared by Leyna Bloom (@leynabloom) on

A post shared by Leyna Bloom (@leynabloom) on

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