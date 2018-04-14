Сексуальная? Бесспорно! Но фото этой красотки таят один секрет…

Модель и танцовщица из Нью-Йорка Лейна Блум родилась мальчиком...

A post shared by Leyna Bloom (@leynabloom) on Feb 13, 2018 at 5:06pm PST

Дискомфорт в мужском теле она начала ощущать уже в более осознанном возрасте и тогда решилась на операцию по смене пола.

A post shared by Leyna Bloom (@leynabloom) on Dec 14, 2017 at 1:16pm PST

После кардинальных перемен она почувствовала себя свободной.

A post shared by Leyna Bloom (@leynabloom) on Dec 12, 2017 at 11:53am PST

Она стала трансгендерной активисткой и не стеснялась говорить об этом.

A post shared by Leyna Bloom (@leynabloom) on Dec 11, 2017 at 1:02pm PST

Блум стала моделью и попала на обложку популярного журнала CNDY Magazine. А потом появилась в журнале Vogue India. После таких успехов Лейна решила стать частью команды Victoria's Secret.

A post shared by Leyna Bloom (@leynabloom) on Nov 3, 2017 at 6:36pm PDT