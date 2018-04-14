Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро попала в больницу
14 апреля 2018 г., 16:23
Уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро пришлось отменить сразу несколько концертов из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
Причиной госпитализации стало физическое истощение знаменитости. Перед вылетом в Тель-Авив Наталия Орейро почувствовала недомогание, после чего решила обратиться к врачам, об этом сообщает Лайф со ссылкой на местный новостной портал Unica.
Медики, занимающиеся здоровьем звездной пациентки, посоветовали ей немного отдохнуть от выступлений и съемок.
Наталия Орейро известна многим по сериалу "Дикий ангел". Сейчас звезда работает на съёмках кино Re Loca. Комедия должна появиться на экранах уже летом.