суббота, 14 апреля 2018 г.
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Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро попала в больницу

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Наталия Орейро

ФОТО: Scanpix

Уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро пришлось отменить сразу несколько концертов из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Причиной госпитализации стало физическое истощение знаменитости. Перед вылетом в Тель-Авив Наталия Орейро почувствовала недомогание, после чего решила обратиться к врачам, об этом сообщает Лайф со ссылкой на местный новостной портал Unica.

Медики, занимающиеся здоровьем звездной пациентки, посоветовали ей немного отдохнуть от выступлений и съемок.

Наталия Орейро известна многим по сериалу "Дикий ангел". Сейчас звезда работает на съёмках кино Re Loca. Комедия должна появиться на экранах уже летом.

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