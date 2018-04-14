Изменившаяся до неузнаваемости Догилева напугала страшной болезнью

Пользователи Сети, которым попались на глаза кадры с мастер-класса Татьяны Догилевой, не сразу смогли признать звезду. Они отметили, что актриса сильно располнела.

Самые беспокойные поклонники Догилевой тут же предположили, что сильные изменения во внешности звезды могут быть связаны с некоей страшной болезнью, которую та может скрывать. Кто-то увидел в полноте признаки сахарного диабета, другие считают это симптомом чрезмерного курения. Нашлись даже те, кто заподозрил у Татьяны Догилевой рак – мол, на первых курсах химиотерапии некоторые люди склонны набирать вес.

A post shared by Amedia (@amedia_actor) on Apr 10, 2018 at 6:29am PDT

Сама актриса слухи о своей болезни отрицает. "Да, я поправилась. Ну и что дальше? Сейчас нахожусь в Ижевске, и у меня все хорошо!", – цитирует ее StarHit. Отметим, что и далеко не все поклонники поддались панике и начали искать признаки страшного заболевания, якобы мучающего актрису. Они подчеркнули, что любят Татьяну Догилеву любой и она во всех образах остается красивой и естественной.

A post shared by Boris Rubinovskiy (@borisizh) on Apr 12, 2018 at 1:35am PDT