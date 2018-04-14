Виктор Сухоруков за час до Тотального диктанта в Таллинне: я девственник в этом вопросе

Если Дима Билан уже выступал в качестве «диктатора», то Виктор Сухоруков в Тотальном диктанте участие принимает впервые.

«Я девственник в этом вопросе. Чего-то я волнуюсь от ответственности. Одно дело – писать и отвечать за себя и за свою прожитую грамотность, или потерянную грамотность, другое дело – возвышаться над человечеством и диктовать некий текст», - признался Виктор Сухоруков.

Тем не менее, если певец и актер и испытывали волнение, то очень хорошо это скрывали. Задача перед ними и правда стояла нелегкая – на момент беседы с журналистами они еще даже не представляли, что за текст им предстоит зачитывать перед тысячами жителей эстонской столицы.

Как отметила руководитель комиссии по проверке работ Алена Тедер, у чтеца есть совсем немного времени на подготовку перед началом Тотального диктанта. Это общее правило для всех городов, в которых сегодня уже состоялся или пройдет Тотальный диктант.

В ходе пресс-конференции Дима Билан честно признал, что имел твердую четверку по русскому языку, однако упомянул, что в век высоких технологий, по его мнению, практически невозможно быть грамотным.

На вопрос портала Limon.ee о том, чем может объясняться безграмотность многих российских знаменитостей, Дима Билан отметил, что выдающиеся люди зачастую были безграмотными. «Если говорить про себя – моя безграмотность заключалась в излишней эмоциональности. Я не мог себя сдержать. Я был гиперактивным человеком. Я мог очень сложно выразить свою мысль, у меня их было много слоев сразу. Мне кажется, эта эмоциональность – она зачастую сбивает тебя с ног. Тебе слишком много хочется сразу объять. Вспоминая себя, каким я был косноязычным, как обо мне говорили люди в начале моей карьеры, я вспоминаю, что это действительно была эмоциональность. А по поводу всех остальных – я не могу нести за них ответственность. Может быть, дело в том, что они всегда на виду. Слишком много пристального внимания, а так все люди совершают ошибки, это норма», - сказал он.

Напомним, что в этом году Таллинн вошел в пятерку финалистов, но так и не смог стать столицей Тотального диктанта, уступив Владивостоку.