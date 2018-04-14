Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась стройными ножками в свободном платье ФОТО!
14 апреля 2018 г., 12:24
На своей странице в Instagram знаменитая модель и одна из "ангелов" "Victoria's Secret" Рози Хантингтон-Уайтли разместила несколько снимков в коротком разноцветном платье, демонстрируя свои длинные, стройные ноги.
К слову, наряд звезда выбрала от марки Attico за 3200 долларов.
Отметим, что с апреля 2010 года Рози встречается с актером Джейсоном Стетхэмом. Помолвлена с ним 10 января 2016 года. 9 февраля 2017 года стало известно, что пара ожидает появления первенца. В июне 2017 года у Джейсона и Роузи родился сын Джек Оскар Стетхэм.