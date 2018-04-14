Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась стройными ножками в свободном платье

Отметим, что с апреля 2010 года Рози встречается с актером Джейсоном Стетхэмом. Помолвлена с ним 10 января 2016 года. 9 февраля 2017 года стало известно, что пара ожидает появления первенца. В июне 2017 года у Джейсона и Роузи родился сын Джек Оскар Стетхэм.