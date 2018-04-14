суббота, 14 апреля 2018 г.
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Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась стройными ножками в свободном платье ФОТО!

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ФОТО: Instagram/Instagram

На своей странице в Instagram знаменитая модель и одна из "ангелов" "Victoria's Secret" Рози Хантингтон-Уайтли разместила несколько снимков в коротком разноцветном платье, демонстрируя свои длинные, стройные ноги. 

К слову, наряд звезда выбрала от марки Attico за 3200 долларов.

ФОТО: Instagram/Instagram

ФОТО: Instagram/Instagram

ФОТО: Instagram/Instagram

Отметим, что с апреля 2010 года Рози встречается с актером Джейсоном Стетхэмом. Помолвлена с ним 10 января 2016 года. 9 февраля 2017 года стало известно, что пара ожидает появления первенца. В июне 2017 года у Джейсона и Роузи родился сын Джек Оскар Стетхэм.

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