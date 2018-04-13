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Фото: самая верная эстонская поклонница прорвалась к Диме Билану

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ФОТО: Б

Сегодня в Таллинне с романтическим концертом выступает Дима Билан. Поклонницы артиста с огромным интересом пришли в концертный зал Alexela. Самая верная поклонница Димы Билана поделилась с порталом Limon.ee эксклюзивным кадром с концерта.

Юлия Тодорова - девушка, которая почти каждый раз делает селфи и фото с Димой Биланом в Таллинне. Артист, скорее всего, уже знает ее в лицо.

Как нам стало известно, Юлия пришла к артисту не с пустыми руками, а с подарочком. 

Смотрите снимок!

ФОТО: Б

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