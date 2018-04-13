Галерея: в задымленном концертом зале поклонников Димы Билана ждал романтический сюрприз

Девушка рассказала, что в зале ее ждал приятный сюрприз от Клуба друзей Димы Билана - самолетик и сердечко. Видимо, посреди концерта будет устроен флешмоб. Но поклонницу удивил задымленным перед началом выступления зал.

«А что, здесь сцену переделали? Как в тумане!» - написала нам Юлия, которая сейчас находится в недавно сменившем свое название концертом зале.

Видимо, совсем незадолго до прихода гостей в зале тестировали не только свет и звук, но и дымовой эффект.

Смотрите фото! И присылайте свои снимки и видео с концерта нам по этой ссылке, постараемся их разместить!

Перед концертом Димы Биланы в Таллинне ФОТО: Юлия Тодорова

Перед концертом Димы Биланы в Таллинне ФОТО: Юлия Тодорова