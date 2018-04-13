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Галерея: в задымленном концертом зале поклонников Димы Билана ждал романтический сюрприз

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Дима Билан.

ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Сегодня в Таллинне с романтическим концертом выступает Дима Билан. Поклонницы артиста с огромным интересом пришли в концертный зал Alexela. За несколько минут до концерта своими эмоциями с порталом Limon.ee поделилась самая верная фанатка Билана - Юлия. 

Девушка рассказала, что в зале ее ждал приятный сюрприз от Клуба друзей Димы Билана - самолетик и сердечко. Видимо, посреди концерта будет устроен флешмоб. Но поклонницу удивил задымленным перед началом выступления зал. 

«А что, здесь сцену переделали? Как в тумане!» - написала нам Юлия, которая сейчас находится в недавно сменившем свое название концертом зале. 

Видимо, совсем незадолго до прихода гостей в зале тестировали не только свет и звук, но и дымовой эффект. 

Смотрите фото! И присылайте свои снимки и видео с концерта нам по этой ссылке, постараемся их разместить! 

Перед концертом Димы Биланы в Таллинне

ФОТО: Юлия Тодорова

Перед концертом Димы Биланы в Таллинне

ФОТО: Юлия Тодорова

Перед концертом Димы Биланы в Таллинне

ФОТО: Юлия Тодорова

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