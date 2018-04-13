Галерея: в задымленном концертом зале поклонников Димы Билана ждал романтический сюрприз

Сегодня в Таллинне с романтическим концертом выступает Дима Билан. Поклонницы артиста с огромным интересом пришли в концертный зал Alexela. За несколько минут до концерта своими эмоциями с порталом Limon.ee поделилась самая верная фанатка Билана - Юлия.
Девушка рассказала, что в зале ее ждал приятный сюрприз от Клуба друзей Димы Билана - самолетик и сердечко. Видимо, посреди концерта будет устроен флешмоб. Но поклонницу удивил задымленным перед началом выступления зал.
«А что, здесь сцену переделали? Как в тумане!» - написала нам Юлия, которая сейчас находится в недавно сменившем свое название концертом зале.
Видимо, совсем незадолго до прихода гостей в зале тестировали не только свет и звук, но и дымовой эффект.
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