Одолеваемый болезнями Корчевников внезапно пропал

Бориса Корчевникова нельзя назвать лентяем. Он руководит православным каналом, ведет телевизионный проект, участвует в международных конференциях и благотворительных акциях, пишут Dni.ru.

Интересными моментами своей насыщенной жизни он всегда делится в Instagram. Поклонники привыкли получать ежедневный отчет о каждом шаге любимца и внимать его мнению по тому или иному вопросу.

Но, вот уже несколько дней в микроблоге ведущего нет ни одной публикации. Избалованные фолловеры тут же забили тревогу: "Три дня уже нет сообщений от тебя, Борян, куда пропал? Со всеми слухами про твои заболевания смертельные – очень переживаю".

Фанаты актера уже давно обратили внимание на уставший вид Бориса, под глазами – большие темные круги и нездоровый цвет лица. Поклонницы решили, что телеведущий слишком много работает и не бережет себя.

"Борис, плохо выглядите! Следите за здоровьем", "Борис вы выглядите так уставше! Вам бы съездить отдохнуть хотя бы на недельку", "Здоровья, вам, Борис... выглядите очень уставшим", – писали встревоженные барышни. Обеспокоенный фанатов можно понять, ведь в прессе очень часто мелькают материалы о том или ином недуге Корчевникова.