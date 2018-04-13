пятница, 13 апреля 2018 г.
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Семь неловких ситуаций в сексе, с которыми может столкнуться каждый

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Секс. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Секс мало похож на сцены из порно: в реальной жизни вы можете придавить локтем волосы партнёрши, почувствовать судорогу и — будем честны — породить такие звуки и запахи, которые совсем не назовёшь сексуальными.

Ниже — список неудобных ситуаций, в которые может угодить каждый, и советы по их разрешению, пишет Menscult.ua.

1. Назвать партнёра именем бывшей

Такое случается сплошь и рядом, но это не значит, что ваш нынешний партнёр воспримет ситуацию с юмором. Момент потребует эмоциональной проработки.

Что делать

В первую очередь извиниться и заверить партнёра, что вы хотите быть только с ним, а прошлые отношения закончены.

2. Выражение лица во время оргазма

Приближаясь к оргазму, люди перестают контролировать себя. И в этот момент выглядят далеко не мило.

Что делать

Помните, что это хороший знак — он свидетельствует, что вы погружены в происходящее и свои ощущения. Только отпустив своё тело, вы можете получить удовольствие от момента.

3. Газы

Один из самых неловких моментов в сексе — это когда один из партнёров выпускает газы. Мы привыкли испытывать стыд по этому поводу.

Но в момент близости важно быть свободным и раскованным, это сложно совместить с нашей обычной реакцией на метеоризм.

Что делать

Вместо того чтобы смущаться, посмейтесь. Если нужно, возьмите небольшую паузу и напомните себе, что вы просто человек.

4. Неожиданные жидкости

От случайного мочеиспускания не застрахованы ни женщины в менопаузе, ни мужчины, перенёсшие рак предстательной железы, а у кормящих матерей может выделяться молоко во время возбуждения. Мы привыкли считать некоторые жидкости сексуальными, а другие — нет. Но правда в том, что секс беспорядочен и непредсказуем.

Что делать

Не позволяйте лишней жидкости останавливать вас. Моча безвредна и никого не побеспокоит. А грудное молоко — это всего лишь признак возбуждения.

5. Ребёнок в спальне

Никто не хочет, чтобы в момент икс рядом оказался ребёнок. Если это всё-таки произошло, остаётся поменьше драматизировать.

Что делать

Накиньте халат, верните ребёнка в его комнату и ответьте на любые его вопросы, а затем объясните происходящее понятными словами. Например: «Не волнуйся, никто не пострадал. Папа и мама просто занимались особой любовной борьбой».

Если ребёнок чуть постарше, можете объяснить суть более конкретно. Например: «Родители выражают свою любовь физически. Сейчас ты вряд ли это поймёшь, но, когда подрастёшь, мы всё тебе объясним».

И всё же лучше не испытывать судьбу и просто поставить на дверь спальни замок.

6. Неприятный запах изо рта

Несвежее дыхание убивает утреннее желание.

Что делать

Если вопрос критичен, быстро почистите зубы. Или попросите о том же партнёра, но по-доброму. Не позволяйте таким мелочам портить многообещающее начало дня.

7. Проблемы с оргазмом

Слишком быстро, слишком поздно, вообще без оргазма или просто не то? Бывает по-разному, но, если целью секса является только оргазм, вы рискуете испортить отношения.

Что делать

Если проблемы с оргазмом возникли давно, обратитесь к сексологу. А если это случайность, подскажите партнёру, как сделать лучше. Или спросите сами.

Интимная жизнь, как и обычная, непостоянна и имеет свои взлёты и падения. Помните, что сегодня секс может быть романтичным, завтра — пресным, а послезавтра — неловким.

Но если вы чувствуете, что партнёр вас любит и стремится к постоянному сексуальному росту, нелепых моментов между вами будет меньше и меньше.

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