Постоянное чувство усталости? Как снова стать энергичным?

Иногда причина очевидна — вы провели слишком много часов в офисе, или, может быть, вы только что переехали в новый дом. Однако усталость бывает необъяснима. Если вы часто заставляете себя думать: «Почему я так устаю постоянно?», это статья для вас, пишет Cluber.com.ua.

Почему ты постоянно устаешь?

Недостаток сна

Мы все знаем, что недостаток сна вызывает усталость, но знаете ли вы, что многие люди даже не понимают, что они не получают достаточного отдыха каждую ночь?

Средний взрослый в возрасте от 18 до 60 лет нуждается в, по меньшей мере, 7 часах сна каждую ночь. К сожалению, 1 из 3 спит меньше.

Отсутствие сна не только приводит к усталости — оно также ставит вас под повышенный риск ряда заболеваний, включая диабет.

Нездоровая еда

Ваше питание оказывает огромное влияние на то, как вы себя чувствуете.Плохая диета, не содержащая питательных веществ, оставит вас истощенными и усталыми, так же, как и слишком много обработанных пищевых продуктов и сахар.

Ваше тело нуждается в разнообразных витаминах и минералах, чтобы синтезировать нейротрансмиттеры, которые регулируют сон, поэтому не забудьте есть много овощей и фруктов.

Употребление конфет и других нездоровых продуктов может дать вам краткий энергетический приток, но вскоре вы снова устанете, когда уровень глюкозы в крови упадет.

Малоподвижный образ жизни

Вы можете подумать, что малоподвижность будет экономить энергию, но вы ошибаетесь. Движение — отличный способ побить усталость.

Вам также не нужно часами работать. Исследования показали, что только один 20-минутный перерыв умеренных упражнений обладает эффектом, повышающим энергию.

Люди, которые проводят больше времени сидя в течение дня, как правило, плохо спят.

Постоянный стресс

Время от времени мы все время сталкиваемся со стрессовыми ситуациями. Вы можете испытывать сильное давление на работе, сталкиваться с проблемами отношений или беспокоиться о своих финансах.

Стресс плохо влияет на сон и не только потому, что ваши заботы могут не давать вам уснуть. Более 40% взрослых сообщают, что они «нервно» или плохо спят в периоды стресса.

Медицинские состояния

Что делать, если вы пытались внести позитивный образ жизни, но все еще чувствуете себя истощенным? У вас может быть недиагностированное состояние.

Следующие болезни могут вызывать постоянную усталость. Запишитесь на прием к врачу, если вы подозреваете, что у вас может быть проблема со здоровьем:

Анемия: у пациентов с анемией низкий уровень эритроцитов, что ухудшает нормальную циркуляцию кислорода по всему телу, что приводит к усталости, слабости и другим симптомам, включая боль в груди.

Синдром хронической усталости: также известный как миалгический энцефаломиелит, характеризуется крайней усталостью, которая длится как минимум 4 месяца. Страдающие часто сообщают о других симптомах, таких как боль в суставах, боль в мышцах и желудочно-кишечные трудности.

Депрессия: недостаток энергии и снижение общей мотивации являются одними из наиболее распространенных симптомов депрессии, а также трудности с концентрацией внимания и повсеместным чувством пустоты или печали.

Диабет: человек с диабетом часто чувствует усталость, потому что его организм не может использовать глюкозу, один из основных источников энергии организма. Помимо усталости, симптомы включают чрезмерную жажду, помутнение зрения и потерю веса, а иногда набор веса.

Апноэ сна: это состояние заставляет дыхательные пути сужаться во время сна, что прерывает дыхание человека и снабжение кислородом. Классическим признаком апноэ сна является нарушение сна, которое вызывает усталость на следующий день. Храп является общим показателем этого состояния.

Болезнь щитовидной железы: Низкий уровень гормонов щитовидной железы («гипотиреоз») приводит к усталости, слабости, увеличению массы тела, низкой температуре тела и запорам. Это связано с тем, что гормон щитовидной железы отвечает за регулирование метаболизма организма. Дисбаланс вызывает каскад физических и психологических симптомов.

Как перестать чувствовать себя уставшим и чувствовать себя энергичным

Вот 7 проверенных способов решить причину вашей усталости и помочь вам лучше спать и просыпаться более энергично каждый день.