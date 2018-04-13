Чисто мужская тема: разрыв уздечки. Что делать?

Кроме того, уздечка рвётся в результате слишком интенсивных движений, полового контакта с девственницей или в том случае, если влагалище плохо увлажнено, пишет Sex-news.ru.

В дальнейшем не следует затягивать с визитом к урологу, иначе разрывы повторятся неоднократно. А в результате уздечка будет становиться короче и короче, ведь образуется неправильно срастающийся без вмешательства врача, рубец, а уздечка становится всё менее эластичной. Кроме того, неизбежны проблемы с эрекцией и оргазмом.