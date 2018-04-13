Скорее читайте: совет всем жителям Эстонии от таролога на выходные

"Очень вероятно, что вы или решите затруднение, или, как минимум, переведете решение проблемы в разряд чисто технических задач, – поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева. – В эти дни стоит избегать бардака во всех вопросах. Старайтесь, что бы вы ни делали, подойти к вопросу спокойно и структурно, без бурных метаний и попыток делать десять дел сразу. Помните, что съесть слона можно только по кусочку".

Особенно актуальным подобное рациональное поведение будет в вопросах, касающихся каких-либо коллективов или групп единомышленников. И не забывайте, что к порядку взывают ваши планы и мечты. Отличной идеей будет упорядочить свои мысли на тему того, чего именно вы хотите от жизни.