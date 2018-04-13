Галерея: выяснилась настоящая причина, почему Scooter ужинали в Таллинне
13 апреля 2018 г., 16:00
Вчера вечером папарацци Elu24 заснял участников легендарного немецкого коллектива в центре Таллинна. Музыканты ужинали в ресторане Manna La Roosa. Только сейчас выяснилось, почему музыканты пожаловали в эстонскую столицу.
Оказывается, вчера известные музыканты дали безбашенный концерт на круизном судне для финских туристов. Праздник продолжался до самого утра.
А для поклонников Scooter еще раз напоминим, что 22 и 23 июня немецкая группа станет гвоздем Ивановой ночи в Хаапсалу.
Смотрите галерею, как Scooter развлекал туристов на пароме!