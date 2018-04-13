LimonCмотриФото: в Таллинн приехали «Кирпичи»Фото: в Таллинн приехали «Кирпичи» Концерт уже сегодня вечером!Limon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать13 апреля 2018 г., 14:37ФОТО: JAMСегодня в Таллинне выступит известная петербургская группа «Кирпичи». Музыканты вместе со своим фронтменом Васей Васиным приехали в Таллинн на поезда. ФОТО: limon.eeВася Васин выступит вместе со своей группой «Кирпичи» в столичном Театре фон Краля сегодня вечером, 13 апреля.кирпичиталлинн