пятница, 13 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
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Фото: в Таллинн приехали «Кирпичи» Концерт уже сегодня вечером!

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ФОТО: JAM

Сегодня в Таллинне выступит известная петербургская группа «Кирпичи». 

Музыканты вместе со своим фронтменом Васей Васиным приехали в Таллинн на поезда. 

ФОТО: limon.ee

Вася Васин выступит вместе со своей группой «Кирпичи» в столичном Театре фон Краля сегодня вечером, 13 апреля.

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