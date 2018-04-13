У «Дома-2» появится достойный конкурент. ТНТ запускает новое шоу - «Песни. Реалити»

ФОТО: ТНТ

Уже в следующий понедельник на ТНТ начнётся новый этап шоу «ПЕСНИ» – реалити. Участники, прошедшие предыдущие этапы, и 1 победитель зрительского голосования заселятся в «Башню Меркурий» в «Москва-Сити». В течение семи недель они будут жить под чутким присмотром телекамер ТНТ, музыкальных лейблов Black Star и MALFA, креативных продюсеров и зрителей. Это будет настоящая история про героев, их отношения и музыку. У участников не будет ни телефонов, ни доступа к интернету, ни других вещей, которые могут отвлечь их от того, чтобы стать звездой.

«ПЕСНИ. РЕАЛИТИ» – ЭТО ПРО ЛЮДЕЙ.

ФОТО: ТНТ

Мы видели участников на сцене, теперь сможем узнать, какие они в жизни и в общении с остальными претендентами на победу. Они будут выкладываться на полную, творить на грани человеческих возможностей, не играя на камеру, а работая на результат. Сквозь слезы и смех, через радость и разочарование, превозмогая себя, чтобы стать по-настоящему крутыми музыкантами и попасть на вершину нового шоу-бизнеса!

ТНТ делает новый шаг в производстве реалити! От съемок до эфира ровно три дня. Каждый будний день с 18:00 до 19:00 – жесткое, честное, бескомпромиссное реалити.

Победитель получит 5 000 000 рублей. А продюсеры ТИМАТИ и Максим Фадеев лично решат, кто из участников подпишет контракты с крупнейшими музыкальными лейблами страны – MALFA и Black Star.

ФОТО: ТНТ