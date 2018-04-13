пятница, 13 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • У «Дома-2» появится достойный конкурент. ТНТ запускает новое шоу - «Песни. Реалити»

У «Дома-2» появится достойный конкурент. ТНТ запускает новое шоу - «Песни. Реалити»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ТНТ

Две тысячи квадратных метров замкнутого пространства. Отсутствие гаджетов, соцсетей и связи с внешним миром. Поминутно расписанный график. Лучшие представители музыкальных лейблов MALFA и Black Star. И жесткая борьба за мечту под прицелом камер в режиме 24/7. «ПЕСНИ. РЕАЛИТИ». С 16 апреля в 18:00 на ТНТ.

ФОТО: ТНТ

Уже в следующий понедельник на ТНТ начнётся новый этап шоу «ПЕСНИ» – реалити. Участники, прошедшие предыдущие этапы, и 1 победитель зрительского голосования заселятся в «Башню Меркурий» в «Москва-Сити». В течение семи недель они будут жить под чутким присмотром телекамер ТНТ, музыкальных лейблов Black Star и MALFA, креативных продюсеров и зрителей. Это будет настоящая история про героев, их отношения и музыку. У участников не будет ни телефонов, ни доступа к интернету, ни других вещей, которые могут отвлечь их от того, чтобы стать звездой.

«ПЕСНИ. РЕАЛИТИ» – ЭТО ПРО ЛЮДЕЙ.

ФОТО: ТНТ

Мы видели участников на сцене, теперь сможем узнать, какие они в жизни и в общении с остальными претендентами на победу. Они будут выкладываться на полную, творить на грани человеческих возможностей, не играя на камеру, а работая на результат. Сквозь слезы и смех, через радость и разочарование, превозмогая себя, чтобы стать по-настоящему крутыми музыкантами и попасть на вершину нового шоу-бизнеса!

ТНТ делает новый шаг в производстве реалити! От съемок до эфира ровно три дня. Каждый будний день с 18:00 до 19:00 – жесткое, честное, бескомпромиссное реалити. 

Победитель получит 5 000 000 рублей. А продюсеры ТИМАТИ и Максим Фадеев лично решат, кто из участников подпишет контракты с крупнейшими музыкальными лейблами страны – MALFA и Black Star.

ФОТО: ТНТ

«ПЕСНИ. РЕАЛИТИ». С 16 апреля в 18:00 по будням на ТНТ!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ