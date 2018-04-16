Супер-розыгрыш! Получите два билета туда-обратно в Салоники

Ведущий туроператор по Греции Mouzenidis Travel работает на международном рынке с 1995 года и предлагает эксклюзивный отдых в Греции.

Уникальные предложения, индивидуальные туры в Грецию и максимум внимания к каждому клиенту гарантируют вам прекрасный отпуск и море приятных впечатлений. У нас вы можете купить любой тур – от пляжного до лечебно-оздоровительного, а также заказать авиабилеты, визу и аренду транспорта.

Благодаря сотрудничеству этой фирмы с порталом Limon.ee у вас есть уникальная возможность выиграть отличный приз.

ФОТО: Mouzenidis Travel

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Розыгрыш билетов для двоих туда-обратно в Салоники (ГРЕЦИЯ) рейсом авиакомпании Ellinair от туроператора Mouzenidis Travel проходит на странице портала Limon.ee в социальной сети Facebook. Участвовать можно в период с 16 по 22 апреля.

23 апреля в течение дня победитель будет объявлен на странице портала Limon.ee в Facebook и со счастливчиком свяжемся лично.

Призом можно будет воспользоваться в период 27.05. по 14.10.2018.

Выигранные билеты нельзя обменять на деньги или другие услуги.

В розыгрыше не могут принимать участие работники Mouzenidis Travel и портала Limon.ee.

В случае победы билеты на перелет для двоих-туда обратно нужно будет забронировать в таллиннском представительстве Mouzenidis Travel не позднее, чем за семь дней до вылета, при этом обратная дата не должна оставаться открытой.

Учитывайте, что в период туристического сезона билеты на самолет могут быстро заканчиваться.