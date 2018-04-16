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Супер-розыгрыш! Получите два билета туда-обратно в Салоники Mouzenidis Travel и Limon.ee представляют!

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ФОТО: Mouzenidis Travel

Портал Limon.ee вместе с ведущим туроператором по Греции Mouzenidis Travel объявляет невероятный весенний розыгрыш. Выиграть билеты для двоих туда-обратно в Салоники (ГРЕЦИЯ) рейсом авиакомпании Ellinair может каждый, главное торопитесь, пока вас не опередили другие! 

Ведущий туроператор по Греции Mouzenidis Travel работает на международном рынке с 1995 года и предлагает эксклюзивный отдых в Греции.

Уникальные предложения, индивидуальные туры в Грецию и максимум внимания к каждому клиенту гарантируют вам прекрасный отпуск и море приятных впечатлений. У нас вы можете купить любой тур – от пляжного до лечебно-оздоровительного, а также заказать авиабилеты, визу и аренду транспорта.

Благодаря сотрудничеству этой фирмы с порталом Limon.ee у вас есть уникальная возможность выиграть отличный приз.

ФОТО: Mouzenidis Travel

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

  • Розыгрыш билетов для двоих туда-обратно в Салоники (ГРЕЦИЯ) рейсом авиакомпании Ellinair от туроператора Mouzenidis Travel проходит на странице портала Limon.ee в социальной сети Facebook. Участвовать можно в период с 16 по 22 апреля.
  • 23 апреля в течение дня победитель будет объявлен на странице портала Limon.ee в Facebook и со счастливчиком свяжемся лично.
  • Призом можно будет воспользоваться в период 27.05. по 14.10.2018. 
  • Выигранные билеты нельзя обменять на деньги или другие услуги. 
  • В розыгрыше не могут принимать участие работники Mouzenidis Travel и портала Limon.ee.
  • В случае победы билеты на перелет для двоих-туда обратно нужно будет забронировать в таллиннском представительстве Mouzenidis Travel не позднее, чем за семь дней до вылета, при этом обратная дата не должна оставаться открытой. 
  • Учитывайте, что в период туристического сезона билеты на самолет могут быстро заканчиваться. 

Играйте в специальном окошке ниже. Будьте внимательны, выполняйте все условия игры. Удачи вам!

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