Супер-розыгрыш! Получите два билета туда-обратно в Салоники

Портал Limon.ee вместе с ведущим туроператором по Греции Mouzenidis Travel объявляет невероятный весенний розыгрыш. Выиграть билеты для двоих туда-обратно в Салоники (ГРЕЦИЯ) рейсом авиакомпании Ellinair может каждый, главное торопитесь, пока вас не опередили другие!
Ведущий туроператор по Греции Mouzenidis Travel работает на международном рынке с 1995 года и предлагает эксклюзивный отдых в Греции.
Уникальные предложения, индивидуальные туры в Грецию и максимум внимания к каждому клиенту гарантируют вам прекрасный отпуск и море приятных впечатлений. У нас вы можете купить любой тур – от пляжного до лечебно-оздоровительного, а также заказать авиабилеты, визу и аренду транспорта.
Благодаря сотрудничеству этой фирмы с порталом Limon.ee у вас есть уникальная возможность выиграть отличный приз.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
- Розыгрыш билетов для двоих туда-обратно в Салоники (ГРЕЦИЯ) рейсом авиакомпании Ellinair от туроператора Mouzenidis Travel проходит на странице портала Limon.ee в социальной сети Facebook. Участвовать можно в период с 16 по 22 апреля.
- 23 апреля в течение дня победитель будет объявлен на странице портала Limon.ee в Facebook и со счастливчиком свяжемся лично.
- Призом можно будет воспользоваться в период 27.05. по 14.10.2018.
- Выигранные билеты нельзя обменять на деньги или другие услуги.
- В розыгрыше не могут принимать участие работники Mouzenidis Travel и портала Limon.ee.
- В случае победы билеты на перелет для двоих-туда обратно нужно будет забронировать в таллиннском представительстве Mouzenidis Travel не позднее, чем за семь дней до вылета, при этом обратная дата не должна оставаться открытой.
- Учитывайте, что в период туристического сезона билеты на самолет могут быстро заканчиваться.
Играйте в специальном окошке ниже. Будьте внимательны, выполняйте все условия игры. Удачи вам!