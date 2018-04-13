Эти три вещи никогда не стоит говорить на собеседовании!

Но, согласно экспертам, есть четыре вещи, которые вам нужно избегать, когда вы пытаетесь впечатлить работодателя.

1. Никогда не называйте перфекционизм своим главным недостатком

Хотя вы думаете, что это пойдет вам на пользу, по сути вы принимаете работодателя за дурака. Он наверняка слышал уже много таких «искренних» ответов, потому если вы уходите от вопрос или пытаетесь выставить свои сильные стороны как слабости, вы никого не впечатлите.

Лучше быть честными и рассказать о настоящих своих слабостях, чем ходить вокруг да около.

2. Не говорите плохо о вашем нынешнем работодателе

Может вам очень хочется, но не жалуйтесь на своего бывшего или нынешнего работодателя. Если вы и говорите что-то негативное, то компенсируйте это и каким-то положительным комментарием.

3. Скажите, что у вас еще намечены собеседования

Это придаст вам ценности, как сотруднику — значит, ваше резюме приглянулось еще кому-то. А если вы скажете, что у вас только это одно собеседование, некоторые работодатели могут посчитать вас ленивым или обманщиком.

А теперь, что нужно делать:

1. Используйте соцсети

Если вы хотите узнать, какие личные качества интересны вашему потенциальному работодателю, загляните на страницы компании в соцсетях. Многие рассказывают там свои принципы корпоративной культуры.

2. Впечатлите одеждой

Проверенным и эффективным остается деловой костюм, но при этом нужно выделиться из толпы. Это может быть какой-то яркий элемент: цветные носки, яркий шарф, блуза с интересным принтом, или сумка яркого цвета.

3. Какие вопросы можно задать

Когда работодатель спрашивает, есть ли у вас вопросы, скорее всего он ожидает, что вы сами спросите о размере зарплаты. Еще вы можете спросить: «Как вы думаете, что делает вашу команду успешной?».