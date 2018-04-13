24-летний участник «Comedy Баттл» Андрей Жмакин скоропостижно скончался

Участник популярного шоу «Comedy Баттл» Андрей Жмакин внезапно ушел из жизни. Уроженец Краснодара умер на улице. Ему было всего 24 года. Как стало известно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Жмакин ничем не болел и не жаловался на плохое здоровье. Незадолго до произошедшего парень разговаривал по телефону, передает Starhit.

«В ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности... Ему было 24 года. Выражаем искренние соболезнования жене, дочери, родным и близким. Светлая память тебе, Андрей...» - говорится в группе его университета в социальной сети.

В марте этого года он принимал участие в популярном шоу канала ТНТ «Comedy Баттл». Его поддерживали друзья, знакомые и бывшие сокурсники. К тому же Андрей не раз выступал на сцене других юмористических программ. Во время учебе в вузе Жмакин был в составе сборной КВН. В родном Краснодаре молодой человек работал ведущим мероприятий.

Теперь все неравнодушные выражают соболезнования его семье. У Андрея остались бывшая жена и четырехлетняя дочь. Он проводил очень много времени с Пелагеей, а также исправно выплачивал алименты. Во время выступления в шоу «Открытый микрофон» он рассказал, что состоит в разводе. Жмакин женился в 19 лет. «Мы с женой разошлись обоюдно. Она сказала: «Наши отношения не развиваются. Три года - большой срок. Мы надоели друг другу»... Чего она ждала? Я думал, брак - это наивысшая ступень... Развод укрепил нашу семью. У нас была разница семь лет», - поделился Жмакин в выступлении.