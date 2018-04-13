Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой

30-летняя дочь Екатерины и Александра Стриженовых Анастасия стала матерью в первый раз. Молодая женщина сообщила о радостном событии в социальных сетях. У Анастасии и ее мужа, финансиста Петра Грищенко родился сын. Мальчик появился на свет в начале апреля. Анастасия решила назвать ребенка Петром – в честь супруга.

«Сегодня мне 30. Я пребываю в эйфории... Петя, папа, спасибо тебе за Петю-сына, Петя, сын, спасибо за то, что делаешь меня самой счастливой мамой на свете, уже как целых 10 дней! Мама и папа, спасибо, что вы дали мне такую невероятную жизнь. И да, счастье любит тишину, но мне хочется кричать сегодня о любви», – поделилась молодая женщина в Instagram.