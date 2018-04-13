Покидающая пост главреда ETV+ Дарья Саар дала интервью с автоматом за спиной

Портал Elu24 решил выяснить, что делает автомат в редакции телеканала ETV+, и как оружие могло там оказаться.

К сожалению, вчера журналистам так и не удалось связаться с самой Дарьей Саар. Вопрос был передан помощнику главного редактора ETV+ Марине Застрогиной, правда, ответ пока, увы, так и не был получен.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Инструктор по стрельбе тира Tondi Тынис Орумаа, рассмотрев скриншоты с видеоинтервью Дарьи Саар, дал свою оценку предмету, так похожему на автомат: «Это АК 47». Однако, по оценке специалиста, скорее всего мы имеем дело с макетом. «Думаю, что это макет», – подтвердил эксперт порталу Elu24.