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  • Покидающая пост главреда ETV+ Дарья Саар дала интервью с автоматом за спиной

Покидающая пост главреда ETV+ Дарья Саар дала интервью с автоматом за спиной Смотрите фото!

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ФОТО: Kuvatõmmis videost

На этой неделе правление ERR сообщило, что возглавившая в 2015 году первый русскоязычный эстонский телеканал ETV+ Дарья Саар покидает свою должность 25 мая. В интервью, которoe главред ETV+ дала в связи с этим известием, внимательные зрители заметили... автомат!

Портал Elu24 решил выяснить, что делает автомат в редакции телеканала ETV+, и как оружие могло там оказаться. 

К сожалению, вчера журналистам так и не удалось связаться с самой Дарьей Саар. Вопрос был передан помощнику главного редактора ETV+ Марине Застрогиной, правда, ответ пока, увы, так и не был получен.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Инструктор по стрельбе тира Tondi Тынис Орумаа, рассмотрев скриншоты с видеоинтервью Дарьи Саар, дал свою оценку предмету, так похожему на автомат: «Это АК 47». Однако, по оценке специалиста, скорее всего мы имеем дело с макетом. «Думаю, что это макет», – подтвердил эксперт порталу Elu24.

Automaat ERRi tööruumides

ФОТО: Kuvatõmmis videost

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