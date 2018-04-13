пятница, 13 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Курьез
  • Видео: Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время концерта

Видео: Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время концерта

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Natalia Seliverstova/Sputnik

Накануне в Москве начался новый сезон весеннего фестиваля «Звезды Русского Радио» ― On Air. В концерте участвовали многие знаменитости, которые не только пели, но и общались со зрителями.

На сцену Крокус Сити Холла вчера, 12 апреля, поднялись многие российские знаменитости, в том числе Вера Брежнева. Певица исполнила несколько песен и даже успела сменить наряд.

Сначала Вера блистала на сцене в коротком розовом платье, а после решила поменять образ и во второй раз вышла на сцену в черном топе и длинной юбке. Именно из-за юбки и произошел казус.

Между своими выступлениями Вера общалась с ведущим вечера Николаем Басковым, который то и дело отпускал шутки в адрес певицы. «Вера такая красивая, смешная. Сейчас выйдет на сцену. Но уже в другом платье. Просто Вера такая певица, что не может две песни петь в одном платье», — сказал Николай Басков. Именно после этой фразы Брежнева в новом наряде пошла в зал, чтобы пообщаться со зрителями. Длинная юбка с воланами сыграла с певицей злую шутку — она запуталась в собственном одеянии, споткнулась и упала.

Впрочем, этот казус не слишком омрачил настроение Веры. Она закончила выступать, а после даже подшутила над собственным падением. «Не всегда легок путь артиста», — сказала Вера, указывая на злополучную лестницу, с которой она упала, сообщает «Комсомольская правда».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ