Видео: Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время концерта

На сцену Крокус Сити Холла вчера, 12 апреля, поднялись многие российские знаменитости, в том числе Вера Брежнева. Певица исполнила несколько песен и даже успела сменить наряд.

Сначала Вера блистала на сцене в коротком розовом платье, а после решила поменять образ и во второй раз вышла на сцену в черном топе и длинной юбке. Именно из-за юбки и произошел казус.

Между своими выступлениями Вера общалась с ведущим вечера Николаем Басковым, который то и дело отпускал шутки в адрес певицы. «Вера такая красивая, смешная. Сейчас выйдет на сцену. Но уже в другом платье. Просто Вера такая певица, что не может две песни петь в одном платье», — сказал Николай Басков. Именно после этой фразы Брежнева в новом наряде пошла в зал, чтобы пообщаться со зрителями. Длинная юбка с воланами сыграла с певицей злую шутку — она запуталась в собственном одеянии, споткнулась и упала.