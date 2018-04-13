Как пройдет пятница 13-е? Скорее читайте гороскоп!

Овен

Не давайте воли своим капризам и мимолетным желаниям, руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. В профессиональной сфере ситуация складывается неплохая, но вы рискуете все испортить, если не будете последовательны и терпеливы. Этот день подходит для проведения переговоров; проявив настойчивость, вы сможете добиться неплохих результатов.

В личных отношениях ситуация складывается неблагоприятная, вряд ли даже самые близкие люди смогут правильно истолковать ваши высказывания и поступки. Старайтесь не придавать значения мелким недоразумениям: сегодня вам присуща склонность делать из мухи слона, а итог таких экспериментов редко бывает удачным.

Телец

Снижен жизненный потенциал, да и особая деловая активность вам сегодня не свойственна. Избегайте необдуманных поступков, не поручайте важных решение важных задач малознакомым людям, даже если они дают весьма заманчивые обещания. Финансовая ситуация неблагоприятна, возможны непредвиденные расходы, потери. С другой стороны, крупные покупки могут оказаться весьма удачными, особенно если речь идет о бытовой технике.

Романтические отношения складываются непросто, возникает необходимость пересмотреть свое поведение, определиться с приоритетами и планами на будущее. Поддержка членов семьи будет практически безграничной, любой ваш поступок будет встречен с пониманием. Не стоит злоупотреблять спиртными напитками, слишком увлекаться светскими развлечениями – вам пойдет на отдых спокойный отдых в привычной обстановке.

Близнецы

День весьма благоприятен. Ваша задача – не тратить попусту силы и энергию, сосредоточиться на действительно важных делах. Отношения с коллегами и партнерами улучшатся, вы удачно проведете переговоры, сможете найти общий язык с руководством. Возможно получение денег и дорогих подарков, которые окажутся весьма приятными.

Это прекрасный день для романтического свидания, признания в любви. Сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций, в семье воцаряется атмосфера гармонии и взаимопонимания. Активный отдых пойдет вам на пользу, занятия спортом помогут забыть о негативных эмоциях и переживаниях.

Рак

День связан с нешуточными трудностями, преодоление которых потребует усилий и изобретательности. Течение профессиональных дел замедливается, вами же движет стремление как можно скорее получить ответы на актуальные вопросы. Взаимопонимания с деловыми партнерами удастся достичь, а вот государственные органы будут настроены не столь благосклонно – готовьтесь преодолевать бюрократические препоны. Финансовая ситуация не слишком благоприятна, от лишних расходов лучше отказаться.

Снижен жизненный потенциал, не исключены недомогания. Настроение будет переменчивым, и велика вероятность, что погоня за позитивными эмоциями окажется делом утомительным, но напрасным. Несмотря на разногласия с близкими, вам удастся избежать конфликтов.

Лев