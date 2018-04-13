Как пройдет пятница 13-е? Скорее читайте гороскоп!

Благоприятный день для работы, творческой деятельности и учебы. Наиболее значительных успехов достигнут те, кто проявит высокую активность в первой половине дня. Можно заключать сделки, принимать решения о инвестициях и покупках, решать финансовые вопросы. Интуиция поможет выбрать верную линию поведения, пишет Dvorec.
Овен
Не давайте воли своим капризам и мимолетным желаниям, руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. В профессиональной сфере ситуация складывается неплохая, но вы рискуете все испортить, если не будете последовательны и терпеливы. Этот день подходит для проведения переговоров; проявив настойчивость, вы сможете добиться неплохих результатов.
В личных отношениях ситуация складывается неблагоприятная, вряд ли даже самые близкие люди смогут правильно истолковать ваши высказывания и поступки. Старайтесь не придавать значения мелким недоразумениям: сегодня вам присуща склонность делать из мухи слона, а итог таких экспериментов редко бывает удачным.
Телец
Снижен жизненный потенциал, да и особая деловая активность вам сегодня не свойственна. Избегайте необдуманных поступков, не поручайте важных решение важных задач малознакомым людям, даже если они дают весьма заманчивые обещания. Финансовая ситуация неблагоприятна, возможны непредвиденные расходы, потери. С другой стороны, крупные покупки могут оказаться весьма удачными, особенно если речь идет о бытовой технике.
Романтические отношения складываются непросто, возникает необходимость пересмотреть свое поведение, определиться с приоритетами и планами на будущее. Поддержка членов семьи будет практически безграничной, любой ваш поступок будет встречен с пониманием. Не стоит злоупотреблять спиртными напитками, слишком увлекаться светскими развлечениями – вам пойдет на отдых спокойный отдых в привычной обстановке.
Близнецы
День весьма благоприятен. Ваша задача – не тратить попусту силы и энергию, сосредоточиться на действительно важных делах. Отношения с коллегами и партнерами улучшатся, вы удачно проведете переговоры, сможете найти общий язык с руководством. Возможно получение денег и дорогих подарков, которые окажутся весьма приятными.
Это прекрасный день для романтического свидания, признания в любви. Сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций, в семье воцаряется атмосфера гармонии и взаимопонимания. Активный отдых пойдет вам на пользу, занятия спортом помогут забыть о негативных эмоциях и переживаниях.
Рак
День связан с нешуточными трудностями, преодоление которых потребует усилий и изобретательности. Течение профессиональных дел замедливается, вами же движет стремление как можно скорее получить ответы на актуальные вопросы. Взаимопонимания с деловыми партнерами удастся достичь, а вот государственные органы будут настроены не столь благосклонно – готовьтесь преодолевать бюрократические препоны. Финансовая ситуация не слишком благоприятна, от лишних расходов лучше отказаться.
Снижен жизненный потенциал, не исключены недомогания. Настроение будет переменчивым, и велика вероятность, что погоня за позитивными эмоциями окажется делом утомительным, но напрасным. Несмотря на разногласия с близкими, вам удастся избежать конфликтов.
Лев
Вы настроены не слишком дружелюбно, что может стать причиной серьезных проблем в отношениях с любимым человеком. Без взаимных уступок преодолеть трудности не удастся, тем более, что речь не идет о принципиальных для вас вопросах. Увы, приходится смириться с тем, что не все желания могут быть исполнены немедленно – не пытайтесь бороться с обстоятельствами, в сложившейся ситуации лучше попытаться приспособиться к ним.
С профессиональной точки зрения день очень хорош. Вам присущи напористость и целеустремленность, которые позволят добиться успеха на любых переговорах, одержать верх над конкурентами и решить самые сложные поставленные задачи.
Дева
День пройдет неплохо, если вы будете действовать в соответствии с заранее составленным планом и настроитесь на серьезный лад. Избегайте опрометчивых поступков, не шокируйте окружающих экстравагантными выходками. Спокойствие и уверенность в себе станут лучшими помощниками на сложных деловых переговорах, позволят избежать конфликтов, достичь взаимопонимания с новыми партерами. Финансовые проблемы разрешатся благодаря вашему умению разумно распоряжаться деньгами.
Благоприятный день для общения с родственниками, семейных праздников и дружеских встреч. Неплохо пройдут и романтические свидания, однако для начала новых отношений момент сейчас не самый подходящий. Серьезные физические нагрузки нежелательны.
Весы
Справиться с профессиональными трудностями помогут проверенные деловые партнеры и новые союзники. Не все будет даваться легко, но задачи, стоящие перед вами, вполне решаемы – об этом стоит вспомнить в те моменты, когда сомнения в своих силах будут особенно велики. Рациональный подход к финансовым вопросам позволит избежать сомнительных сделок и ненужных приобретений. Хорошо пройдут конференции и презентации, а также корпоративные развлекательные мероприятия.
Романтические отношения, увы, подвержены влиянию негативных тенденций. Не исключены ссоры и разногласия, масла в огонь может подлить необходимость срочно отправиться в дорогу. Старайтесь избегать двусмысленных высказываний – они наверняка будут истолкованы ложно.
Скорпион
Хороший день для поездок: они позволят не только приятно провести время, но и добиться определенных успехов на профессиональном поприще. Складывается благоприятная ситуация для переговоров о долгосрочном сотрудничестве, объединении капиталов, инвестициях. Возможно появление людей, заинтересованных в реализации ваших смелых проектов и творческих идей. Финансовая ситуация стабилизируется, можно строить планы на будущее.
Сфера личных отношений нестабильна. Ваше настроение часто меняется, не позволяя вести спокойный диалог даже с самыми близкими людьми. Родственники будут терпеливы, а вот любимый человек может позволить себе весьма неприятные замечания в ваш адрес.
Стрелец
Жизненный потенциал невысок, стоит сократить нагрузки и дать себе возможность восстановить силы. Нежелательно заниматься решением сложных профессиональных задач, приступать к работе над масштабными проектами. Зато можно обсудить с руководством и деловыми партнерами планы на будущее – есть шанс прийти к соглашению, которое будет как нельзя лучше соответствовать вашим интересам.
Эмоциональный фон дня весьма неблагоприятен, что не лучшим образом скажется на ваших отношениях с близкими. Находясь в плену иллюзий, вы склонны сопротивляться благотворному влиянию извне, все сильнее запутываясь в паутине заблуждений и ошибок.
Козерог
Расширяется круг ваших профессиональных обязанностей, возникает необходимость в получении новых знаний и навыков. Постарайтесь перенять полезный опыт у коллег – он облегчит вам решение многих актуальных проблем. Ваш трудовой энтузиазм не останется незамеченным, но награда за приложенные усилия будет получена несколько позже. Стоит проявить разборчивость в знакомствах: сомнительные связи могут нанести удар по вашей репутации.
Не проявляйте излишней оригинальности при выборе развлечений и способов проведения досуга – присущий вам консерватизм сегодня очень и очень уместен. Отношения с близкими будут напряженными, но постепенно ситуация стабилизируется; особых усилий для этого прикладывать не придется, достаточно вести себя естественно.
Водолей
Стоически сносите неприятности: этот день подготовил для вас не только трудности и испытания, но и победы – нужно лишь проявить немного терпения, и позитивные тенденции наберут силу. Отношения с коллегами и руководством оставляют желать лучшего, велика вероятность споров и разногласий. Старайтесь сохранять спокойствие и выдержку – именно эти качества помогут быстро решить профессиональные проблемы.
В беседах с близкими, напротив, скрывать свои подлинные эмоции не нужно: притворство, даже продиктованное благими намерениями, уничтожит доверие в отношениях. Хотя жизненный потенциал находится на высоком уровне, физические нагрузки и утомительные занятия нежелательны.
Рыбы
Замечательный день для тех, кто влюблен – в вашей жизни произойдут значительные перемены к лучшему, появится возможность наладить отношения с любимым человеком, приятно провести время вместе, решить все волнующие проблемы. Общение с друзьями будет поднимать настроение, да и члены семьи не упустят возможности порадовать вас чем-то. Необычные развлечения подарят позитивные эмоции, многие представители знака задумаются о том, чтобы в корне изменить образ жизни.
Сфера финансов находится в зоне действия негативных тенденций, поэтому могут возникнуть весьма серьезные проблемы. Однако характер они носят временный: события этого дня будут способствовать постепенному увеличению ваших доходов.