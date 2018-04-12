Ученые назвали смертельную дозу кофе

Решение было принято после того, как специалисты Школы общественного здравоохранения при Университете Южной Каролины изучили влияние кофе на смертность людей без привязки к конкретным причинам.
Если вы кофеман, то обратите внимание. Ученые проанализировали образ жизни и здоровье любителей кофе и пришли к выводу о том, что употреблять ароматный напиток нужно все же умеренно, пишет Medikforum.
«Кофе изначально имеет побочные эффекты, которые характеризуются выбросами в кровь адреналина, подавляющего высвобождение инсулина. Также из-за кофе повышается кровяное давление. Четыре чашки кофе, выпитые за день, увеличивают риск смерти на 50%», - такое резюме было сделано авторами исследовательского проекта.
Специалисты изучили собранные данные о 33,9 тыс. мужчин и 10 тыс. женщин в возрасте от 20 до 87 лет. Из числа этих участников за время исследования умерли более 2,5 тысячи человек. Почти треть из них (32%) скончались в результате последствий сердечно-сосудистых заболеваний.