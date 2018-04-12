Ученые назвали смертельную дозу кофе

Если вы кофеман, то обратите внимание. Ученые проанализировали образ жизни и здоровье любителей кофе и пришли к выводу о том, что употреблять ароматный напиток нужно все же умеренно, пишет Medikforum.

«Кофе изначально имеет побочные эффекты, которые характеризуются выбросами в кровь адреналина, подавляющего высвобождение инсулина. Также из-за кофе повышается кровяное давление. Четыре чашки кофе, выпитые за день, увеличивают риск смерти на 50%», - такое резюме было сделано авторами исследовательского проекта.