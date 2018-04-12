Пятница, 13-е! Пять предостережений для каждого знака Зодиака на завтрашний день

Стрелец

В этот день азартным и самоуверенным Стрельцам необходимо всегда быть начеку. В пятницу 13-е любые решения должны приниматься обдуманно, не торопясь. Если вы сомневаетесь в правильности выбора, положитесь на подсказки внутреннего голоса. Причиной неприятностей могут стать:

— необдуманный риск;

— азартные игры;

— споры;

— финансовые вложения;

— доверчивость.

Несмотря на то, что Стрельцы стараются обдумывать каждый свой поступок, в пятницу 13-е вы рискуете стать жертвой собственного азарта. В погоне за крупной прибылью вы рискуете остаться ни с чем, а вложив свои деньги, потерять намного больше. В этот день вы наиболее уязвимы для мошенников. Чтобы не стать их жертвой, следует избегать необдуманного риска и не принимать поспешных решений.

Козерог

На работе Козероги ощущают себя комфортное всего. Им кажется, что именно в этом месте они находятся в безопасности и защищены от любых неприятностей. В пятницу 13-е все может измениться, и привычная атмосфера создаст вам немало проблем. Следует избегать:

— конфликтов с коллегами и начальством;

— деловых переговоров;

— финансовых операций;

— поиска новой работы;

— поспешных решений.

В пятницу Козерогам не рекомендуется принимать участие в деловых переговорах. Под влиянием негативной энергетики вы рискуете принять неправильное решение, что может стать причиной конфликтов с руководством и коллегами. Если сейчас вы желаете сменить работу, следует отложить поиски на более благоприятное время. Собеседование и общение с потенциальным начальником вряд ли пройдут успешно и принесут желаемый результат.

Водолей

Водолеи всегда уверены в себе, порой даже чересчур. Чаще всего они убеждены в правильности собственного мнения, и такая самоуверенность может смутить окружающих. Астрологи предупреждают, что в пятницу 13-е в вашей жизни могут произойти серьезные перемены, которые не пойдут вам на пользу. Их причиной станут:

— отрицание чужого мнения;

— высокомерие;

— насмешки над другими людьми;

— тщеславие;

— грубость.

В пятницу 13-е Вололеи рискуют лишиться своей короны. Высокомерное поведение и отрицание чужого мнения могут привести вас к провалу. Даже если вы не согласны с оппонентами, не нужно насмехаться над их словами и переходить на грубость. Если вы считаете себя прирожденным лидером, это не значит, что вы не можете совершить ошибку. Советы более опытных коллег и знакомых в этот день помогут вам избежать серьезных промахов, а возможно, даже спасут вашу репутацию.

Рыбы

Рыбы предпочитают жить в мире иллюзий. Им сложно воспринимать трудности реальной жизни, но иногда это может привести к необратимым последствиям. В пятницу 13-е не стоит пренебрегать советами астрологов. По их мнению, в этот день вам не нужно:

— отрицать реальные проблемы;

— потакать своим слабостям;

— знакомиться с противоположным полом;

— употреблять алкоголь;

— проявлять чувствительность.