Пятница, 13-е! Пять предостережений для каждого знака Зодиака на завтрашний день

Пятница 13 — один из самых опасных дней в этом месяце. Согласно суевериям, в это время нечистые силы спокойно разгуливают среди людей и выбирают себе жертву. Чтобы избежать проблем и неприятностей, узнайте, с какими опасностями могут столкнуться разные представители зодиакального круга, пишет Daylihoro.
Овен
Эти представители зодиакального круга не боятся присутствовать в незнакомой компании и легко заводят новые контакты. Благодаря своим коммуникативным навыкам Овны могут найти подход к любому человеку и привлечь к себе внимание за считанные минуты. Однако в пятницу 13-е общение может стать причиной серьезных неприятностей. В этот день астрологи рекомендуют вам остерегаться:
— новых знакомств;
— деловых переговоров;
— общения с малознакомыми людьми;
— излишней доверчивости;
— критики.
Несмотря на вашу тягу к общению, пятница 13-е — не лучшее время для знакомств и разговоров по душам. Постарайтесь провести день наедине с собой, а если у вас возникли переживания, которыми вам просто необходимо поделиться, расскажите о них членам семьи.
Телец
Медлительность никогда не мешала Тельцам достигать своих целей. Они обдумывают каждый шаг, прежде чем приступить к активным действиям, поэтому их решения редко бывают ошибочными. Однако в пятницу 13-е вам придется проявить активность, так как сама ситуация может потребовать этого. Астрологи настоятельно рекомендуют вам опасаться:
— важных переговоров;
— принятия серьезных решений;
— путешествий;
— автомобильных дорог;
— огня.
Пятница 13-е — не лучшее время для проведения важных переговоров, во время которых вам придется принимать решения и действовать максимально быстро. Отправляясь в путешествие, старайтесь выбирать менее ухабистую дорогу, а лучше вовсе отложите поездку на более благоприятное время. Также астрологи отмечают, что небрежное обращение с огнем в этот день грозит Тельцам серьезной опасностью.
Близнецы
Для вечно позитивных Близнецов негативное энергетическое воздействие может оказаться пагубным. В первую очередь это может отразиться на вашем эмоциональным состоянии. В этот день астрологи рекомендуют вам контролировать свои эмоции и подавлять наиболее отрицательные из них, такие как:
— злость;
— агрессия;
— грусть;
— зависть;
— страх.
В первую очередь следует подавлять злость и агрессию, так как из-за них окружающие могут настроиться против вас. Зависть и грусть могут заставить вас разочароваться в собственной жизни, а страхи станут причиной неуверенности в себе. Многие люди не придают значения своим эмоциям, но в пятницу 13 вам придется совладать с собой, иначе проблемы неизбежны.
Рак
Для этих представителей зодиакального круга нет ничего важнее, чем семья. Любые конфликты и разногласия между близкими в первую очередь сказываются на настроении чувствительных Раков. Астрологи предупреждают, что в пятницу 13-е обстановка в вашем доме может накалиться, а причиной этого станут:
— вспыльчивость;
— излишняя эмоциональность;
— проявление агрессии;
— решение чужих проблем;
— недопонимание со стороны близких.
Разлад в семье сложно назвать невероятностью. Это настоящая беда. В пятницу 13-е конфликты между близкими людьми случаются очень часто. Чтобы избежать этого, старайтесь более спокойно реагировать на любую ситуацию. Криками проблему не решишь, а вот душевный разговор поможет вам найти выход из трудной ситуации и сохранить гармонию в отношениях.
Лев
Львы — любители повышенного внимания. Однако это не всегда идет им на пользу. В пятницу 13 астрологи советуют вам на время перебраться в тень и насладиться одиночеством. В этот день даже ваша уверенность и харизма не помогут вам справиться с возникшими трудностями. В этот день астрологи советуют вам избегать:
— проведения мероприятий;
— шумных компаний;
— распития спиртных напитков;
— откровенных разговоров;
— конфликтов с окружающими.
В вашем желании быть всегда и везде первыми нет ничего плохого. Однако в пятницу 13-е судьба может сыграть с вами злую шутку. Если у вас запланировано важное мероприятие, постарайтесь подготовиться к нему заранее. Находясь в компании друзей, старайтесь не откровенничать, а самое главное — игнорируйте алкоголь. Старайтесь полагаться на интуицию и не общайтесь с людьми, которые не вызывают у вас доверия.
Дева
Девы задумываются о своем здоровье намного больше, чем другие Знаки Зодиака. Поэтому они стараются придерживаться здорового питания, занимаются физическими нагрузками и презирают вредные привычки. Чтобы в пятницу 13-е ничто не нанесло вред вашему здоровью, астрологи рекомендуют вам:
— аккуратнее переходить дорогу;
— с осторожностью использовать бытовую технику;
— аккуратно обращаться с огнем;
— не посещать бассейны, водоемы;
— не садиться за руль.
В современном мире численность аварий увеличивается с каждым днем, и, чтобы в пятницу не стать жертвой беспечных водителей, следует аккуратно переходить дорогу даже на пешеходных переходах. Острожное обращение с огнем и бытовой техникой поможет вам избежать серьезных травм и ожогов. В этот период даже полезное занятие может нанести вред, поэтому в пятницу рекомендуется отказаться от плавания. Компенсировать его вы можете пешими прогулками.
Весы
В пятницу 13-е стабильность Весов может быть нарушена. В этот день проблемы могут возникнуть из-за вмешательства и советов других людей. Из-за негативной энергетики пятницы 13-е вы рискуете столкнуться с:
— энергетическими вампирами;
— проблемными людьми;
— агрессорами;
— манипуляторами;
— лицемерами.
В этот период энергетические вампиры отправляются на охоту, и в качестве добычи они могут избрать именно вас. Взаимодействие с ними грозит вам крупными энергетическими потерями, в результате чего может возникнуть слабость и снижение продуктивности. В этот день следует избегать общения с манипуляторами, лицемерами, а также агрессивными и проблемными людьми. Даже в другие дни общение с такими людьми не приносит никому удовольствия, но в пятницу 13-е оно может быть еще и опасным.
Скорпион
Благодаря своей внутренней силе и уверенности Скорпионы обладают мощной энергетикой. Однако 13-е апреля ваше энергетическое поле может стать уязвимым. Чтобы ваши внутренние ресурсы не иссякли окончательно, астрологи рекомендуют:
— отказаться от ночных прогулок;
— проводить больше времени дома;
— избегать новых знакомств;
— сократить общение с малознакомыми людьми;
— не конфликтовать с близкими.
В пятницу 13-е ухудшается не только физическое, но и эмоциональное состояние человека. Это может стать причиной конфликтов и разногласий с близкими людьми. Однако не только ссоры могут стать причиной энергетического дисбаланса, но и общение с незнакомыми и малознакомыми людьми. Большинство суеверий гласит, что в пятницу 13-е нечистые силы проявляют активность именно ночью. Чтобы избежать неприятностей, постарайтесь в это время не покидать дом.
Стрелец
В этот день азартным и самоуверенным Стрельцам необходимо всегда быть начеку. В пятницу 13-е любые решения должны приниматься обдуманно, не торопясь. Если вы сомневаетесь в правильности выбора, положитесь на подсказки внутреннего голоса. Причиной неприятностей могут стать:
— необдуманный риск;
— азартные игры;
— споры;
— финансовые вложения;
— доверчивость.
Несмотря на то, что Стрельцы стараются обдумывать каждый свой поступок, в пятницу 13-е вы рискуете стать жертвой собственного азарта. В погоне за крупной прибылью вы рискуете остаться ни с чем, а вложив свои деньги, потерять намного больше. В этот день вы наиболее уязвимы для мошенников. Чтобы не стать их жертвой, следует избегать необдуманного риска и не принимать поспешных решений.
Козерог
На работе Козероги ощущают себя комфортное всего. Им кажется, что именно в этом месте они находятся в безопасности и защищены от любых неприятностей. В пятницу 13-е все может измениться, и привычная атмосфера создаст вам немало проблем. Следует избегать:
— конфликтов с коллегами и начальством;
— деловых переговоров;
— финансовых операций;
— поиска новой работы;
— поспешных решений.
В пятницу Козерогам не рекомендуется принимать участие в деловых переговорах. Под влиянием негативной энергетики вы рискуете принять неправильное решение, что может стать причиной конфликтов с руководством и коллегами. Если сейчас вы желаете сменить работу, следует отложить поиски на более благоприятное время. Собеседование и общение с потенциальным начальником вряд ли пройдут успешно и принесут желаемый результат.
Водолей
Водолеи всегда уверены в себе, порой даже чересчур. Чаще всего они убеждены в правильности собственного мнения, и такая самоуверенность может смутить окружающих. Астрологи предупреждают, что в пятницу 13-е в вашей жизни могут произойти серьезные перемены, которые не пойдут вам на пользу. Их причиной станут:
— отрицание чужого мнения;
— высокомерие;
— насмешки над другими людьми;
— тщеславие;
— грубость.
В пятницу 13-е Вололеи рискуют лишиться своей короны. Высокомерное поведение и отрицание чужого мнения могут привести вас к провалу. Даже если вы не согласны с оппонентами, не нужно насмехаться над их словами и переходить на грубость. Если вы считаете себя прирожденным лидером, это не значит, что вы не можете совершить ошибку. Советы более опытных коллег и знакомых в этот день помогут вам избежать серьезных промахов, а возможно, даже спасут вашу репутацию.
Рыбы
Рыбы предпочитают жить в мире иллюзий. Им сложно воспринимать трудности реальной жизни, но иногда это может привести к необратимым последствиям. В пятницу 13-е не стоит пренебрегать советами астрологов. По их мнению, в этот день вам не нужно:
— отрицать реальные проблемы;
— потакать своим слабостям;
— знакомиться с противоположным полом;
— употреблять алкоголь;
— проявлять чувствительность.
В пятницу 13-е астрологи настоятельно советуют Рыбам пересмотреть свое отношение к жизни. Отрицание проблем не поможет их решить, а лишь усугубит ваше положение. Даже если день будет слишком тяжелым, не нужно отправляться в ближайший бар, злоупотреблять алкоголем и, находясь в расстроенном состоянии, знакомиться с противоположным полом. В этот период излишняя чувствительность — ваш главный враг. Заметив ваше отчаянное состояние, кто-нибудь может воспользоваться вашей слабостью, что лишний раз заставит вас разочароваться в этом мире.