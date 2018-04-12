четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Фото: Ольга Бузова шокировала грудью нулевого размера

Фото: Ольга Бузова шокировала грудью нулевого размера

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Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

Грудь популярной ведущей и исполнительницы Ольги Бузовой является предметом жарких споров среди пользователей Сети. 

Кто-то считает, что у нее вовсе нет груди, а кто-то считает, что ее бюст имеет второй размер. Накануне в Сеть попал стоп-кадр из свежего выпуска скандального телепроекта «Дом-2». На нем Ольга Бузова запечатлена в платье с глубоким декольте. По нему видно, что грудь телезвезды и первого размера не имеет. Многие пользователи Сети обратили внимание, что груди Бузовой находится на разной высоте. Это вызвало у них омерзение, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

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