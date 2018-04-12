Фото: Ольга Бузова шокировала грудью нулевого размера

Кто-то считает, что у нее вовсе нет груди, а кто-то считает, что ее бюст имеет второй размер. Накануне в Сеть попал стоп-кадр из свежего выпуска скандального телепроекта «Дом-2». На нем Ольга Бузова запечатлена в платье с глубоким декольте. По нему видно, что грудь телезвезды и первого размера не имеет. Многие пользователи Сети обратили внимание, что груди Бузовой находится на разной высоте. Это вызвало у них омерзение, пишет 7d.org.ua.