Илона Калдре: ну уходит Дарья Саар, ну и в добрый час!

Изменит ли это судьбу канала? Уверенна, что никак не изменит, хотя этого я им искренне желала. Но я реалист. Как не было высоких рейтингов, так и не будет, уже хотя бы потому, что они дублируют многие каналы, доступ к которым есть у каждого здравомыслящего человека. Я свое право выбора решила таким образом, что я этот канал попросту не смотрю. Первое мнение изменить часто практически невозможно и оно у меня сложилось еще три года тому назад. Да, быть может, там встречаются редкие профессионалы своего дела, но они теряются в серой массе прихлебателей и бездарей.

Были некоторые потуги в желании создать какие-то рейтинговые передачи для домохозяек, например, со стареющими бесноватыми ведущими, отставной козы барабанщиками, но, увы! Грустно. Кроме того, некоторые сотрудники канала лишены элементарной человеческой порядочности. В частности, у меня к ним есть личные претензии по поводу того, что они, не спросив моего разрешения, отчего–то решили для себя в праве использовать мою фотографию для поднятия своих низких рейтингов, еще и в таком ядовитом контексте. Это, кстати, тоже к вопросу о профессионализме. Профессионал, как правило, человек порядочный. Если же канал, который претендует на смотрибельность, позволяет себе такие вещи, то для меня он перестаёт существовать.