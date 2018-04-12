четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Илона Калдре: ну уходит Дарья Саар, ну и в добрый час!

Илона Калдре: ну уходит Дарья Саар, ну и в добрый час!

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Илона Калдре

ФОТО: Личный архив Илоны Калдре

Возможно, это для нее новый старт, новые победы и, что тоже возможно, она принесет большую пользу стране, чем пресловутые пол-процента в рейтингах каналу ETV+.

Изменит ли это судьбу канала? Уверенна, что никак не изменит, хотя этого я им искренне желала. Но я реалист. Как не было высоких рейтингов, так и не будет, уже хотя бы потому, что они дублируют многие каналы, доступ к которым есть у каждого здравомыслящего человека. Я свое право выбора решила таким образом, что я этот канал попросту не смотрю. Первое мнение изменить часто практически невозможно и оно у меня сложилось еще три года тому назад. Да, быть может, там встречаются редкие профессионалы своего дела, но они теряются в серой массе прихлебателей и бездарей.

Были некоторые потуги в желании создать какие-то рейтинговые передачи для домохозяек, например, со стареющими бесноватыми ведущими, отставной козы барабанщиками, но, увы! Грустно. Кроме того, некоторые сотрудники канала лишены элементарной человеческой порядочности. В частности, у меня к ним есть личные претензии по поводу того, что они, не спросив моего разрешения, отчего–то решили для себя в праве использовать мою фотографию для поднятия своих низких рейтингов, еще и в таком ядовитом контексте. Это, кстати, тоже к вопросу о профессионализме. Профессионал, как правило, человек порядочный. Если же канал, который претендует на смотрибельность, позволяет себе такие вещи, то для меня он перестаёт существовать.

Я просто даже по-человечески и по-женски имею право быть на него обиженной, и я не боюсь диких выпадов и танцев с бубном в мою сторону по принципу того, что на обиженных воду возят. Ну так на обидчиков балконы падают, или рейтинги не растут. Искусственно созданная структура, увы, себя не оправдала даже в глазах тех, кто ее создавал. Если уж говорить о формировании общественного мнения, то тогда этим должны заниматься профессионалы (извините за повтор). Канал, который не оправдал себя, вряд ли имеет право на жизнь в таком виде, тем-более на деньги налогоплательщиков- наши с вами деньги.

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