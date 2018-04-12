Названы самые ожидаемые фильмы лета

Список из 10 кинолент опубликовало издание USA Today. В такой рейтинг включены сразу три фильма по вселенной Marvel, пишет Сегодня.
Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала лучшей лентой 2017 года фильм "Зови меня своим именем". А недавно издание USA Today назвало самые ожидаемые фильмы грядущего лета. В список вошло 10 кинолент. В их число включены сразу три фильма по вселенной Marvel: "Мстители: Война бесконечности", "Дэдпул 2" и "Человек-муравей и Оса".
Кроме того, в список вошли шестая часть шпионской франшизы с Томом Крузом "Миссия невыполнима: Последствия" и "Восемь подруг Оушена".
А еще в ТОП-10 включены фильмы "Хан Соло. Звездные войны: Истории", анимационная лента "Суперсемейка 2", мюзикл "Mamma Mia! 2" и боевик "Мир юрского периода 2".