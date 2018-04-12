четверг, 12 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Кто эта девочка, что выжила в теракте и приглашена на свадьбу принца Гарри

Кто эта девочка, что выжила в теракте и приглашена на свадьбу принца Гарри

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мама Амелии рассказала, что ее дочь стала свидетельницей того, что никогда не должна была увидеть.

ФОТО: соцсети

Выжившую при теракте в Манчестере девочку пригласили на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл. При этом Амелия Мэй Томпсон договорилась со своей мамой, что с собой на торжество возьмет не ее. 

Девочка пригласила бабушку, чья 15-летняя внучка погибла в тот страшный день... Сама Амелия до сих пор пытается справиться с пережитым ужасом. 

Амелия Мэй Томпсон была на концерте певицы Арианы Гранде вместе с мамой, когда прогремел взрыв. В результате теракта, который произошел в Манчестере в мае 2017 года, погибли 22 человека. Амелии посчастливилось выжить, однако то, что она увидела в тот день, разделило ее жизнь на «до» и «после».

Для 12-летней девочки ожидание этого концерта было единственным, что вызывало у нее положительные эмоции за последнее время. Дело в том, что незадолго до этого у нее скончался дядя, а у отца случился второй сердечный приступ. Но все стало только хуже... Амелия начала ходить к психологу и логопеду, который восстанавливал ее голосовые связки. Дело в том, что девочка так сильно кричала от страха в тот день, что не могла говорить, пишет Life.

«Она начала говорить во сне, сильно похудела и просто хотела находиться в изоляции. Ей стало сложно выходить на улицу, так как она не чувствовала себя в безопасности. Она боялась громких звуков и впадала в истерику», — рассказала мама Амелии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ