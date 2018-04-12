Кто эта девочка, что выжила в теракте и приглашена на свадьбу принца Гарри

Девочка пригласила бабушку, чья 15-летняя внучка погибла в тот страшный день... Сама Амелия до сих пор пытается справиться с пережитым ужасом.

Амелия Мэй Томпсон была на концерте певицы Арианы Гранде вместе с мамой, когда прогремел взрыв. В результате теракта, который произошел в Манчестере в мае 2017 года, погибли 22 человека. Амелии посчастливилось выжить, однако то, что она увидела в тот день, разделило ее жизнь на «до» и «после».

Для 12-летней девочки ожидание этого концерта было единственным, что вызывало у нее положительные эмоции за последнее время. Дело в том, что незадолго до этого у нее скончался дядя, а у отца случился второй сердечный приступ. Но все стало только хуже... Амелия начала ходить к психологу и логопеду, который восстанавливал ее голосовые связки. Дело в том, что девочка так сильно кричала от страха в тот день, что не могла говорить, пишет Life.