четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • У Даны Борисовой две новости: одна плохая, другая - хорошая

У Даны Борисовой две новости: одна плохая, другая - хорошая

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Дана Борисова

ФОТО: Instagram

Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками двумя новостями. Она рассказала в социальных сетях, как прошло очередное судебное заседание, куда ее бывший муж принес старую газету с пошлой статьей о телеведущей, пишет 7d.org.ua.

В суде никак не решится вопрос об опеке над 10-летней дочерью Даны Полиной, которая живет у отца - бизнесмена Максима Аксенова. Ребенок попал к отцу, когда Дана отправилась на лечение от наркозависимости. Теперь Полина отказывается общаться с мамой, так как, по мнению Даны, девочку настраивают против нее. Борисова надеется, что суд определит порядок ее встреч с дочерью, пишет 7d.org.ua.

Суд опять перенесли - на 23 апреля. И Дана поделилась этим с подписчиками, что она «замучена и даже немного всплакнула». При этом телеведущая порадовала и хорошей новостью. Она получила ключи от трехкомнатной квартиры, где у Полины будет своя отдельная комната. Дана приобрела эту недвижимость на средства, которые выручила от продажи своей квартиры в элитном комплексе.

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