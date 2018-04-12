У Даны Борисовой две новости: одна плохая, другая - хорошая

В суде никак не решится вопрос об опеке над 10-летней дочерью Даны Полиной, которая живет у отца - бизнесмена Максима Аксенова. Ребенок попал к отцу, когда Дана отправилась на лечение от наркозависимости. Теперь Полина отказывается общаться с мамой, так как, по мнению Даны, девочку настраивают против нее. Борисова надеется, что суд определит порядок ее встреч с дочерью, пишет 7d.org.ua .

Суд опять перенесли - на 23 апреля. И Дана поделилась этим с подписчиками, что она «замучена и даже немного всплакнула». При этом телеведущая порадовала и хорошей новостью. Она получила ключи от трехкомнатной квартиры, где у Полины будет своя отдельная комната. Дана приобрела эту недвижимость на средства, которые выручила от продажи своей квартиры в элитном комплексе.