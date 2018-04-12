Комедийный сериал «Полицейский с Рублёвки-3»: снова домой!

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ДЕМОН ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ

Представьте, что вы с начальником поменялись местами. Теперь он обязан подчиняться вам. Вы припомните ему все унизительные моменты и незаслуженные выговоры, и насладитесь отмщением. Не так ли?

В новом сезоне «Полицейского с Рублевки» Гриша Измайлов продолжит заниматься

моральным уничтожением Яковлева, но теперь в качестве его начальника! Одного не предусмотрел Измайлов- за любой косяк теперь отвечать ему.

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Яковлев пускается во все тяжкие

Несмотря на то, что новым начальником станет Измайлов, безграничная власть окажется в руках Яковлева. Теперь и зажравшихся студентиков-мажоров из МГИМО можно уму-разуму поучить, и факи чиновничьим машинам пораскидывать, и даже молодую любовницу на работе завести. И посыплются на Гришу нескончаемые выговоры из рога изобилия за его дерзкого и неуправляемого подчиненного – подполковника Яковлева. Кого же в итоге надо спасать – привыкшего к беззаботной жизни Измайлова или обнаглевшего от вкуса свободы и безнаказанности Яковлева?

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Мухичу снова придется напрягаться

Казалось бы, вот она – потерянная и вновь обретенная сказочная Рублевка, в которой не надо пользоваться зарплатной картой и париться из-за выполнения плана. Однако, чтобы вернуться к сытой и счастливой жизни, Мухичу (актер Роман Попов) придется серьезно напрячься и вступить в схватку за место начальника следаков. Противник у него достойный и весьма непредсказуемый – Светлана Гудкова (актриса Юлия Богатикова). Кто первый раскроет дело об угоне спорткара у сынка местного олигарха, тот и получит мягкое кресло начальника. Придется на время прервать приятные думы о сексуальных фантазиях, вооружиться парой сальных шуточек и сосредоточиться на этом странном и пугающем слове – «работа».

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Сексолог, Вера и Джек-скотоложец

Не Рублевкой единой живет сериал. Пока кафе Кристины (актриса Софья Каштанова) и Алены (актриса Татьяна Бабенкова) медленно выходит на самоокупаемость, бывшая эскортница решает применить профильное образование и немного подзаработать. Так у Кристины появляется альтер-эго – сексолог Светлана Камасут. По удачному стечению обстоятельств именно к ней обратится Вера (актриса Ирина Вилкова), девушка Мухича, с просьбой спасти ее от безумных выходок любимого. Ведь далеко не каждой барышне понравится постоянно наряжаться зеброй и отдаваться Джеку-скотоложцу...

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Ника и Стальные яйца

Не обязательно быть мужиком, чтобы иметь яйца. А вот чтобы вновь стать начальником отдела «Барвиха Северное»– яйца нужны обязательно, и желательно стальные. Кому поручить возвращение столь ценного артефакта подполковнику Яковлеву? Конечно, самой крутой девчонке на районе – Нике (актриса Александра Бортич).

Новенькая

В третьем сезоне появится новая дерзкая героиня – оперативник Алиса Рыбкина. И пусть ее милые имя и фамилия не введут вас в заблуждение – это бесноватая и самоуверенная дамочка своими выкрутасами даст прикурить самому Измайлову. Сможет ли Гриша совладать со своей же ипостасью в женском обличье? Или нашелся человек, способный задвинуть самого Демона?

Закон и беспорядок

Третий сезон сериала «Полицейский с Рублевки» подарит зрителям еще больше мемов, нетленных шуток и безумных выкрутасов главных героев. Яковлев расскажет, зачем приделывать половой орган муравью, Гриша научит толкать речь в стиле «Властелина колец», а Мухич на пальцах объяснит, что такое «немецкие аплодисменты».