Ученые узнали, как научиться полноценно высыпаться

Утренняя разбитость после ночного сна может быть связана с тем, что люди предпочитают спать на боку, заявили исследователи из Колледжа медицины Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. По их словам, на то, принесет сон ощущение отдыха или нет, поза спящего оказывает большее влияние, чем, например, продолжительность сна.

В частности, исследование ученых показало, что спящие на спине люди более часто ощущают себя отдохнувшими и полными сил по утрам. Сон на спине более комфортен, поскольку в таком положении тела снижается риск разного рода растяжений и болей, а также изжоги, объяснили ученые.

В то же время они обнаружили, что только лишь 8% человек предпочитают засыпать на спине, тогда как подавляющее большинство выбирает позу на боку. В этой позе, установили врачи, повышается риск заиметь боль в плечах и бедрах, а также пострадать от изжоги.